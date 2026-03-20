Specijalistica upozorava: Ako se budite u tri ujutro, vjerojatno radite istu pogrešku

Ako se često budite usred noći i ne možete ponovno zaspati, moguće je da nesvjesno radite jednu stvar koja problem samo pogoršava.

Specijalistica za nesanicu Kathryn Pinkham objašnjava da se radi o tzv. nesanici održavanja sna, koja se često povezuje s tjeskobom, bolom ili hormonalnim promjenama. No, bez obzira na uzrok, mnogi upadaju u isti začarani krug koji ih dodatno iscrpljuje.

Najčešća pogreška događa se odmah nakon buđenja

Jedna od najčešćih reakcija je – pogled na sat.

"Kada se probudimo, većina ljudi odmah provjeri koliko je sati, a to pokreće niz misli: jesmo li se dovoljno naspavali, kako ćemo izdržati sutrašnji dan i što ako više ne zaspimo", objasnila je Pinkham u podcastu Body Composition Coach.

Takve misli vrlo brzo prelaze u paniku, što dodatno otežava ponovno uspavljivanje.

Tijelo reagira kao da je u opasnosti

Pinkham upozorava da tijelo tada aktivira stresnu reakciju “bori se ili bježi”, kao da smo u stvarnoj opasnosti. Umjesto da se smirimo, postajemo još budniji.

Problem je što tijelo pamti obrasce – ali ne razlikuje dobre od loših.

"Postavili ste obrazac koji ne funkcionira. Ne fokusiramo se na ono što je prvotno uzrokovalo nesanicu, nego na ponašanja koja je održavaju", ističe.

Drugim riječima, način na koji reagiramo na buđenje često je važniji od samog uzroka.

Nesanica se često može ublažiti bez lijekova

Prema NHS-u, nesanica je čest problem koji se u mnogim slučajevima može ublažiti promjenom navika. Među najčešćim uzrocima su stres, tjeskoba, kronična bol, ali i večernje navike poput kofeina, alkohola ili neredovitog odlaska na spavanje.

U nekim slučajevima pomaže i kognitivno-bihevioralna terapija, koja se fokusira na promjenu obrazaca razmišljanja i ponašanja koji ometaju san.