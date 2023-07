SPAS U ZADNJI ČAS Građani i pomorska policija spasili život 19-godišnjaku u Makarskoj. Evo što mu se dogodilo

Brzom i prisebnom reakcijom građana i policije jučer je na području Makarske spašen život 19-godišnjeg mladića iz Švedske.

Naime, kako doznaje portal Dalmacija Danas jedan građanin je na stijenama vidio mladića koji je prilikom skoka u more pao i ozlijedio se. Odmah se uputio prema njemu, a uskoro se veći broj građana okupio i rukama su dozivali pomoć posade službenog plovila Postaje pomorske policije Split koja se u pravom trenutku našla na pravom mjestu.

- Jučer oko 15.40 sati prilikom izlaska iz luke Makarska posada službenog plovila Postaje pomorske policije Split uočila je kako veći broj osoba u blizini stijena (sika) rukama dozivaju pomoć - doznajemo iz PU splitsko-dalmatinske.

Policajci su se plovilom uputili prema navedenoj lokaciji i uočili su uočili ozlijeđenu osobu.

'Građanin ga jet-skijom prebacio na službeno policijsko plovilo'

- Policijski službenici uz pomoć građanina koji je upravljao jet-skijom došli do unesrećenog, prebacili ga službeno plovilo, te ga prevezli do obale gdje su ga preuzeli djelatnici HMP. Utvrđeno je da se radi o 19-godišnjem državljaninu Švedske kojem su konstatirane teške tjelesne ozlijede ramena koje je zadobio prilikom skoka u more.

Policijski službenici su i na ovaj način na usluzi i pomoći svim građanima i turistima koji tijekom ljeta borave na našem području - kazali su nam iz PU SD.

Podsjetimo, jučer su na otoku Hvaru spašena dva muškarca.

Žurna reakcija policijskih službenika Policijske postaje Hvar i činjenica da su odmah na dispoziciju djelatnicima HMP stavili policijsku posadu i službeno plovilo, omogućila je da 28-godišnjaku odmah bude pružena liječničku pomoć iako je bio dislociran na otoku. Također, spašen je život muškarcu koji je ispao iz glisera.

