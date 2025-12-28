Španjolski list: "Édgar González neće napustiti Hajduk dok ne pronađe opciju koja ga zadovoljava"

Čini se da je epizoda španjolskog stopera Édgara Gonzáleza u Hajduku stigla do prijevremenog kraja. Prema navodima, splitski klub odlučio je raskinuti ugovor o posudbi jer igrač nije ispunio visoka očekivanja s kojima je stigao na Poljud, piše španjolska Marca.

Razočaravajuća minutaža

Katalonski branič, koji je u Hajduk stigao s reputacijom startera, odigrao je tek 601 minutu za momčad Gonzala Garcíje. Njegov učinak sveo se na šest ligaških i dvije kup utakmice, što je znatno manje od očekivanog za igrača njegova kalibra.

S obzirom na raskid posudbe, Édgar i njegova agencija sada aktivno traže novu sredinu za drugi dio sezone. Njegov matični klub Almería, s kojim ima ugovor, ne računa na njega. Ipak, igrač neće napustiti Hajduk dok ne pronađe opciju koja ga zadovoljava. Kao jedna od ozbiljnijih alternativa spominje se Andorra, koja se natječe u španjolskoj drugoj ligi.

Dugoročni ugovor i propala prilika

González ima važeći ugovor s Almeríjom do lipnja 2028. godine, no povratak u crveno-bijeli dres čini se gotovo nemogućim. Vrijedi podsjetiti da ga je klub prošloga ljeta, zajedno s drugim prekobrojnim igračima, prisilio na odlazak. "Odlaskom iz Splita propada i prilika za Almeríju da zaradi, budući da Hajduk neće aktivirati opciju otkupa ugovora vrijednu 3,5 milijuna eura", navodi Marca.