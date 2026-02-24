Španjolci pišu da je jedan igrač procvjetao u Hajduku

Španjolski veznjak Hugo Guillamón postao je jedan od ključnih igrača Hajduka ove sezone. U 14 prvenstvenih nastupa startao je u njih devet, uključujući posljednjih sedam uzastopno.

Prema podacima Sofascorea, s prosječnom ocjenom 7.06 trenutačno je treći najbolje ocijenjeni igrač Bijelih u prvenstvu. Ispred njega su Dario Marešić (7.25) i Rokas Pukštas (7.20).

Njegove igre nisu prošle nezapaženo ni u domovini. Španjolski Superdeporte objavio je tekst pod naslovom “Nogometni preporod Guillamóna u Hrvatskoj”, u kojem ističe da se 26-godišnjak odlučio na nekonvencionalan potez kako bi revitalizirao karijeru.

Navode kako je prihvatio izazov odlaska u drukčije okruženje, daleko od pritiska i očekivanja koja je imao u Španjolskoj, te da mu je upravo taj iskorak iz zone komfora donio stabilnost i kontinuitet.

Španjolski medij piše da je Guillamón danas jedan od temeljnih igrača momčadi koja drži drugo mjesto na ljestvici i pokušava uhvatiti priključak s Dinamom, dok ujedno ima bodovnu prednost ispred trećeplasirane Rijeke.

Ističu i njegovu statistiku: prosječno gotovo 40 dodavanja po utakmici uz 87 posto točnosti te 60 posto uspješnosti u duelima na tlu. Naglašavaju njegovu taktičku disciplinu i pozicioniranje, zahvaljujući kojima nadoknađuje nedostatak brzine.

U zaključku navode kako mu je odlazak u Hrvatsku donio novi početak nakon zahtjevnog razdoblja u Valenciji, koja je proteklih godina prolazila kroz turbulentno razdoblje.