Spajanje prvih korisnika na A1 optičku mrežu u Kaštelima sredinom srpnja: 'Svjesni smo da trenutno živimo u svijetu digitalizacije'

Na parkingu ex. Plavog Jadrana u Kaštel Starom danas je predstavljen projekt izgradnje širokopojasne pristupne mreže na području Kaštela. Na predstavljanju faze projekta sudjelovali su Vladimir Skender direktor za razvoj i upravljanje optičkom i 5G mrežom, Jasmin Lipović rukovoditelj za planiranje i dokumentaciju A1 mreže, Šime Radman regionalni voditelj izgradnje te dogradonačelnica grada Kaštela Jadranka Matok Bosančić.

- Danas smo javnost htjeli upoznati s tim do koje faze je došao naš projekt i što to za korisnike u konačnici znači. Mreža će biti puštena kroz sedmi mjesec, uz dogovor s jedinicom lokalne samouprave. U prvoj fazi imamo oko 7000 kućanstava koja ćemo priključiti na mrežu. Mreža prema kućanstvima može ići na dva načina, podzemno i zračno. Zračno po HEP-ovim stupovima a podzemno po infrastrukturi koja se nalazi u zemlji – pojasnio je Lipović.

Distributivnih čvorova kao što je ovaj pored parkinga u Kaštel Starom u gradu ima 14, a na cijelom području 45. Kaštela su imala privilegiju da je mreža skoro cijelim dijelom podzemna, jedan mali dio je zračni. Kaštela su drugi grad u Hrvatskoj u kojem će biti puštena širokopojasna mreža – pojasnio je Skender.

Priključak će za korisnike biti besplatan, priključak do same kuće ili zgrade, a korisnik mora platiti uslugu od A1 ili od drugog operatera jer je to otvorena mreža. Korisnik sam bira brzinu, te mislim kako sad A1 ima najpovoljnije pakete za korisnike – nadodaje Skender.

- Svjesni smo da trenutno živimo u svijetu digitalizacije. Sam ovaj projekt je jako bitan za EU jer sama je postavila cilj da sve države imaju pristup brzom internetu, a isti će nam jako pomoći u povećanju konkurentnosti lokalnog gospodarstva, turizmu , te svakodnevnom radu – kazala je Matko Bosančić.

- Za sve one koji imaju bilo kakve upite mogu se javiti na mail adrese marko.domic@a1.hr i antonio.rajkovic@a1.hr.

GALERIJA Kliknite za pregled Foto: Đurđica Čavka Foto: Đurđica Čavka Foto: Đurđica Čavka Foto: Đurđica Čavka Foto: Đurđica Čavka Foto: Đurđica Čavka Foto: Đurđica Čavka Foto: Đurđica Čavka Foto: Đurđica Čavka