Sopić o ispadanju Hajduka: "Žalosno je ovo što ću reći..."

U posljednjih nekoliko godina Poljska se ističe kao nova gospodarska sila i u sportskom segmentu sve buja. Treći grad po veličini, Łódź, danas je i nogometno sve značajnija sredina, a u njoj radi i hrvatski trener.

'Jako lijepi grad, jako lijepi uvjeti za rad, ljudi su jako srdačni, mogu samo reći da je sve jako pozitivno', rekao je Sopić za HRT.

Mnogo se ulaže i u poljski nogomet.

'Brzorastuća mašina, kvaliteta infrastrukture stadiona nemjerljiva, mogla bi se komparirati sa Austrijom, Njemačkom, Švicarskom. Navijači – nevjerojatno, svi klubovi imaju veliku podršku, preko 15.000 je prosječna gledanost svakog kluba. Veliki investitori ušli su u klubove i mislim da će se s velikim kapitalom sve još dići na puno višu razinu'.

'Došao je novi čovjek i investitor koji želi posložiti novi Widzew. Problem je u tome što, slično kao i u Dinamu, mijenjamo cijelu momčad. Apetiti su da napadnemo prvih pet mjesta i da pokušamo izboriti Europu sljedeće godine', naglasio je hrvatski stručnjak te dodao:

'Imao sam sreću da sam mogao dovesti tri čovjeka koji su radili sa mnom u Rijeci. Analitičar Josip Paušić, Ivan Ćuković kao kondicijski trener i Dario Grabušić kao prvi asistent'.

O usporedbi s hrvatskim klubovima i SHNL-u

Govoreći o usporedbi poljskih i hrvatskih klubova, Sopić je istaknuo da Poljska nema klub s europskim koeficijentom poput Dinama, ali da klubovi rastu.

'Moramo biti svjesni da su prošle godine dva poljska kluba igrala četvrtfinale Konferencijske lige. Savez puno više mari za klubove nego što to radi Hrvatska liga, odnosno Savez, da ne ulazim u problematiku problema, poručio je'.

Sopić prati i SHNL te europske nastupe hrvatskih klubova.

'Varaždin je dao sve od sebe i junački ispao. Hajduk jednostavno nije bio na visini zadatka tu utakmicu, bilo zbog umora ili loše forme, to se treba analizirati. Rijeka je jednostavno bolja ekipa od Shelbournea. Pratim SHNL, mislim da Dinamo kvalitetom odskače od ostatka lige. Kako će biti kad europska natjecanja, vidjet ćemo. Hajduku će biti lakše jer ne igra Europu. Hajduk je ispao. Žalosno je ovo što ću reći, ali, kao i uvijek, pojačat će se tek nakon europskih natjecanja, a ne prije, i to je formula koju prakticiramo već godinama'.

Na kraju je otkrio i da se trudi učiti jezik.

'Učimo, trudimo se', rekao je Sopić te pozdravio na poljskom jeziku.