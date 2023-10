Tener Rijeke uoči Jadranskog derbija: "Livaja? Tko je platio kartu, ima pravo vikati što hoće. Druga je stvar što ja mislim o tome"

Željko Sopić najavio je derbi između Rijeke i Hajduka u sklopu 11. kola SuperSport HNL-a na Rujevici.

"Moram sam sebe na početku ispraviti jer su me ljudi iz kluba ispravili. Rekao sam da pola Rijeke živi za ovu utakmicu, sad znam da cijela Rijeka živi za utakmicu", započeo je Sopić pa dodao da ne smiju podleći pritisku s tribina:

"Utakmica je to, bez obzira na veliki pritisak sa svih strana, koja se igra za tri boda i neće ništa odlučiti. Onaj koji bolje prođe, bit će zadovoljniji, no puno je kola do kraja i u principu tako na to gledam".

Sopić tvrdi da će razgovarati s igračima pred utakmicu, i to u četiri oka:

"Naravno da ću porazgovarati sa svim igračima, i u četiri oka o utakmici. Za ovakve utakmice se živi, sve su to mladi igrači i ne treba stavljati preveliki pritisak za njih. Iskreno, nekog prevelikog pritiska nema i ne osjećam.

Utakmica je kao svaka druga, a kakav bi bio čovjek i trener da ne želim svaki ogled pobijediti. Sada je to Hajduk, poslije će doći Gorica, Dinamo, mi svaku utakmicu želimo pobijediti. Problem je što je s druge strane protivnik koji to isto želi".

Riječani imaju manjih problema s ozljedama Galešića i Grgića:

"Vidjet ćemo hoće lis e oporavati, imali smo lakšu provjeru protiv juniora, a Veiga je malo izvrnuo zglob. Ima distorziju, nisam siguran kakvo će biti njegovo stanje. Bojim se da neće biti na raspolaganju za subotu".

Na Rujevicu se nakon incidenta s navijačima prvi put vraća Marko Livaja:

"Ne mislim da će se tenzije prenijeti na travnjak. Onaj tko je platio kartu ima pravo vikati što hoće, što ja mislim o tome to je neka druga stvar. Najvažnije je da momčad bude izolirana od toga.

Kao igrač sam igrao na sto na ne znam koliko stadiona i kao trener vodio neke utakmice. Nisam svaki put bio sretan kako su se protivnički navijače, a nekad i moje momčadi ponašali. To je tako, dio folklora i s time živimo", zaključuje Sopić.