Šoltaninu prekipjelo, sljedeći vikend poziva na skupljanje pola milijuna odbačenih limenki - sav prihod ide udruzi koja skrbi o djeci!

Ekološka akcija čišćenja Šolte, koju je prije nekoliko tjedana pokrenuo Roko Bezić, poznatiji kao DJ Roxon, ulazi u novu fazu. Nakon prvih terenskih aktivnosti, Bezić poručuje da je situacija na pojedinim lokacijama ozbiljnija nego što je očekivao.

„Prije sedam dana pronašli smo četiri velika odlagališta limenki. Ima ih svakakvih, većinom su zgužbane. Trebaju mi ljudi, ne mogu sam. Za sve to trebat će nam dva do tri kamiona da limenke prebacimo u Split, gdje ćemo ih odnijeti na otkup“, govori Bezić.

Humanitarni završetak akcije

Nova ideja, ističe, zamišljena je kao završni, najjači dio dosadašnje inicijative.

„Osmislio sam akciju za kraj, najjaču dosad. Molim ovim putem Marinu iz Rogača da nam pripremi kamione. Dajem zadatak Šoltanima – nađite do jedne limenku na otoku. S moje parcele sve ćemo prevesti u Split“, kaže Bezić.

Cijeli prihod od otkupa limenki, naglašava, bit će doniran lokalnim udrugama.

„Sav novac od limenki donirat ćemo udruzi Za našu dicu sa Šolte i udruzi Osmjeh. Procjena je da možemo prikupiti od tisuću do deset tisuća eura.“

„Dosta je bilo zagađivanja otoka“

Bezić otvoreno apelira na svijest mještana i posjetitelja.

„Dosta je bilo zagađivanja otoka. Ako ćeš skupljati željezo, nemoj ga odlagati u prirodu. Zaredali su kišni dani, ali idemo sljedeći vikend, ako učini vrime. Nađimo se svi skupa i skupimo to u uru vrimena.“

Njegova procjena količine otpada dodatno oslikava razmjere problema.

„Mislim da na otoku ima oko pola milijuna limenki. Očistimo Šoltu i donirajmo za našu mladu dicu. More li biti išta bolje?“

Bez prozivanja, ali s jasnom porukom

Iako su pojedine lokacije poznate, Bezić poručuje da cilj akcije nije prozivanje.

„Lovci su tu, sve se snima, sve znamo, ali ne prozivamo bilo koga. Želio bih da otok ide naprid. Nemojte podapinjati noge jedni drugima.“

Za kraj, još jednom poziva na zajedništvo.

„Organizirat ćemo prijevoz, pogurajmo ovu akciju. Rokson je tu i volim vas.“