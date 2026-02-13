Šoltanin Roko pokrenuo veliku akciju čišćenja Šolte: "Tek smo krenuli s čišćenjem otoka i nećemo stati"

Šolta je otok u srednjoj Dalmaciji, nedaleko Splita, svega 9 nautičkih milja udaljenosti. Otok je to koji treba otkriti, a posebne su njegove plaže i brojne uvale koje su prekrasne, gdje se možete kupati i loviti ribu u tirkiznom moru. Ali taj isti otok, i te prekrasne plaže su devastirane velikom količinom otpada koji nesavjesni mještani odbacuju po uvalama i plažama. Zbog toga se ekipa Šoltana, predvođena Rokom Bezićem poznatijim kao DJ Roxon, odlučila zasukati rukave i krenuti u borbu s smećem, te poduzeti nešto za boljitak Šolte.

- Tek smo krenuli s akcijom i ne namjeravamo stati. Ima puno lokacija koje su ilegalna odlagališta. Živim ovdje cijeli život, i htio bih otok očistiti i dovesti ga u red. Želio bih pozvati ljude da mi se pridruže u akciji, više Šoltana jer sad mi pomaže Slovenac, Njemica, mladi par koji se doselio na Šoltu. Uz nas su komunalne službe, lovci koji nam dojave gdje ima ilegalnog otpada, pogotovo građevinskog. Skupili smo oko 20 prikolica raznog bio otpada s plaža ali bilo je tu i željeza, plastike, ukratko, svega. Zahvaljujem svima koji su se odazvali svim dosadašnjim akcijama te uskoro krećemo u još jednu akciju, nadam se uz više Šoltana – poručio je Bezić.