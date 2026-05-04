Šoltanin i dva Kaštelanina uhvaćeni s drogom, dvojica završila na Bilicama

U protekla tri dana trojica muškaraca prijavljena zbog preprodaje droge, dvojica predana u zatvor

Šolta: Pronađen amfetamin, marihuana i stabljike, muškarac predan u zatvor

Policijski službenici Prve policijske postaje dovršili su kriminalističko istraživanje nad 42-godišnjim muškarcem za kojeg je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo neovlaštena proizvodnja i prometa drogama tako da je na otoku Šolti u namjeri daljnje preprodaje i stjecanja protupravne imovinske koristi, posjedovao amfetamin te posadio i uzgojio marihuanu.

Tijekom kriminalističkog istraživanja i pretrage kuže i stana, na otoku Šolti pronađeno je i oduzeto je 257 grama amfetamina, 3.795,8 grama usitnjene droge marihuane, 34 stabljike marihuane visine između 60 i 130 centimetara te 56 sadnica marihuane. Također, pronađena je i digitalna vaga za precizno mjerenje droge. Muškarac uhićen i nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje nakon čega je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku, a nakon odluke istražnog suca, predan je u zatvor.

U Kaštelima pronađen amfetamin, muškarac predan u zatvor

Dovršeno je kriminalističko istraživanje nad 51-godišnjakom za kojeg je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo neovlaštena proizvodnja i promet drogama.

Policijski službenici postupali su prema muškarcu u petak, 1 svibnja 2026.godine, a tijekom pretrage doma na području Kaštela policijski službenici su pronašli i oduzeli dvije vrećice s ukupno 96 grama amfetamina i manju količinu marihuane.

Nakon dovršenog istraživanja uz kaznenu prijavu je predan pritvorskom nadzorniku s obzirom na to da je dosada kazneno prijavljivan zbog istog kaznenog djela, a nakon što mu je sudac istrage odredio istražni zatvor, predan je u Zatvor u Splitu.

Kaštela: Pronađen amfetamin i marihuana, muškarac kazneno prijavljen

Provedeno je kriminalističko istraživanje nad 34-godišnjim muškarcem za kojeg je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo neovlaštena proizvodnja i promet drogama. Tijekom istraživanja od njega je oduzeto 30,5 grama amfetamina i 18,7 grama marihuane.

Uhićen je i doveden u policijsku postaju, a nakon dovršetka istraživanja protiv njega je nadležnom državnom odvjetništvu podnesena kaznena prijava.