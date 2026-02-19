Close Menu

Solinski župnik don Dino Prkut je najbolji golman među europskim svećenicima!

Čestitke!

Gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević objavio je kako je solinski svećenik don Dino Prkut na nedavno završenom Europskom prvenstvu svećenika u Poljskoj s hrvatskom reprezentacijom osvojio srebrnu medalju, a uz to je proglašen i najboljim golmanom turnira.

U objavi je Dalibor Ninčević istaknuo da ljude često promatramo kroz njihov posao, no da se u slučaju svećenika taj put nerijetko preklapa s poslanjem.

Srebro za Hrvatsku i nagrada za najboljeg vratara

Prema riječima Dalibora Ninčevića, hrvatska reprezentacija na prvenstvu je stigla do srebra, dok je don Dino Prkut dobio i posebno individualno priznanje – proglašen je najboljim vratarom turnira.

"Kad ti momenti za sobom donesu i posebne uspjehe, šteta bi bila zanemariti ih, ne istaknuti ih i ne nagraditi", poručio je Dalibor Ninčević u svojoj objavi, dodajući kako je s "posebnim guštom" primio i razgovarao s don Dinom Prkutom nakon povratka s natjecanja.

"Primjer koji približava Crkvu djeci i mladima"

Gradonačelnik je naglasio i širu poruku ovog sportskog uspjeha, smatrajući da don Dino Prkut svojim angažmanom "na terenu van crkve" može biti dodatni poticaj u približavanju Crkve djeci i mladima.

U objavi se posebno ističe njegov rad u Župi Solinskih mučenika, gdje, kako navodi Dalibor Ninčević, kroz različite aktivnosti – uključujući sport – "vraća mladost u župnu zajednicu".

Na kraju objave Dalibor Ninčević uputio je čestitke don Dini Prkutu te mu zaželio još "puno župnih i sportskih uspjeha", uz Božji blagoslov.

