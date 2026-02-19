Solinski župnik don Dino Prkut je najbolji golman među europskim svećenicima!

Gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević objavio je kako je solinski svećenik don Dino Prkut na nedavno završenom Europskom prvenstvu svećenika u Poljskoj s hrvatskom reprezentacijom osvojio srebrnu medalju, a uz to je proglašen i najboljim golmanom turnira.

U objavi je Dalibor Ninčević istaknuo da ljude često promatramo kroz njihov posao, no da se u slučaju svećenika taj put nerijetko preklapa s poslanjem.

Srebro za Hrvatsku i nagrada za najboljeg vratara

Prema riječima Dalibora Ninčevića, hrvatska reprezentacija na prvenstvu je stigla do srebra, dok je don Dino Prkut dobio i posebno individualno priznanje – proglašen je najboljim vratarom turnira.

"Kad ti momenti za sobom donesu i posebne uspjehe, šteta bi bila zanemariti ih, ne istaknuti ih i ne nagraditi", poručio je Dalibor Ninčević u svojoj objavi, dodajući kako je s "posebnim guštom" primio i razgovarao s don Dinom Prkutom nakon povratka s natjecanja.

"Primjer koji približava Crkvu djeci i mladima"

Gradonačelnik je naglasio i širu poruku ovog sportskog uspjeha, smatrajući da don Dino Prkut svojim angažmanom "na terenu van crkve" može biti dodatni poticaj u približavanju Crkve djeci i mladima.

U objavi se posebno ističe njegov rad u Župi Solinskih mučenika, gdje, kako navodi Dalibor Ninčević, kroz različite aktivnosti – uključujući sport – "vraća mladost u župnu zajednicu".

Na kraju objave Dalibor Ninčević uputio je čestitke don Dini Prkutu te mu zaželio još "puno župnih i sportskih uspjeha", uz Božji blagoslov.