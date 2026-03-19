Solinski gradonačelnik proslavio rođendan: "Meni taman"

Solinski gradonačelnik Dalibor Ninčević obilježio je svoj 55. rođendan, a tom prigodom obratio se građanima putem društvenih mreža.

U objavi je istaknuo kako mu je broj godina „baš po mjeri“, dodajući da nekome može djelovati puno, a nekome malo, no njemu je upravo – taman.

Zahvalio je svima koji su mu uputili rođendanske čestitke, naglasivši kako ga je velik broj poruka posebno razveselio. Kako nije u mogućnosti svima pojedinačno odgovoriti, odlučio je zahvalnost izraziti javno, uz želju za dobrobit svih.

Osim toga, Ninčević je iskoristio priliku da čestita imendan svima koji nose ime svetog Josipa, kao i Dan očeva.