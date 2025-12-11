Solinski Adventorium nudi nezaboravan vikend za sve generacije, evo programa

Ovaj vikend Solin nudi raznovrstan program za sve uzraste, od predstava i koncerata do filmskih projekcija i tradicionalnih događanja.

Petak, 12. prosinca

- 19:00 – Predstava “Gastrabajterska bajka”, Teatrin GK Solin

- 21:00 – Koncert Sandi, Gradina

Subota, 13. prosinca

- 17:00 – Filmski program: “Božićna mišolovka”, JUUK Zvonimir

- 21:00 – Koncert Siniša Vuco, Gradina

Nedjelja, 14. prosinca

- 18:00 – Božićni koncert “Silvije Bombardelli”, JUUK Zvonimir

- 20:00 – Paljenje III. adventske svijeće, Gospin otok

- 20:00 – Ribarska večer uz Bomba bend, Gradina

Ne propustite!