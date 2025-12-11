Solinski Adventorium nudi nezaboravan vikend za sve generacije, evo programa

Ovaj vikend Solin nudi raznovrstan program za sve uzraste, od predstava i koncerata do filmskih projekcija i tradicionalnih događanja.
Petak, 12. prosinca
- 19:00 – Predstava “Gastrabajterska bajka”, Teatrin GK Solin
- 21:00 – Koncert Sandi, Gradina
Subota, 13. prosinca
- 17:00 – Filmski program: “Božićna mišolovka”, JUUK Zvonimir
- 21:00 – Koncert Siniša Vuco, Gradina
Nedjelja, 14. prosinca
- 18:00 – Božićni koncert “Silvije Bombardelli”, JUUK Zvonimir
- 20:00 – Paljenje III. adventske svijeće, Gospin otok
- 20:00 – Ribarska večer uz Bomba bend, Gradina
Ne propustite!
