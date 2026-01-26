Solin Winterfest 2026 donosi "slagalicu iskustava": Zimski festival od 30. siječnja do 14. veljače na više lokacija u Solinu

Solin će i ove zime živjeti punim plućima – Solin Winterfest 2026 održava se od 30. siječnja do 14. veljače 2026. na više gradskih lokacija, uz program koji spaja kulturu, baštinu, prirodu i druženje. Festival se kontinuirano održava od 2017. godine s ciljem da Solin bude destinacija 365 dana u godini, a posjetiteljima i domaćima ponudi autentičan doživljaj izvan glavne turističke sezone.

Ulaz na većinu događanja je slobodan, a organizatori napominju da su prijave obavezne za radionice i šetnje zbog ograničenog broja sudionika. Iznimke su kazališna predstava i završno valentinovsko događanje, za koje se ulaz naplaćuje.

Festival koji produžuje sezonu i predstavlja Solin "iznutra"

Koncept Winterfesta kroz godine se razvijao u raznolik program za sve generacije: od kreativnih i edukativnih radionica za djecu, interpretativnih šetnji i baštinskih priča, do kazališnog programa i završne večeri posvećene Valentinovu. Ovogodišnje izdanje nosi i poruku "slagalica iskustava", a program se raspoređuje kroz dva tjedna – u ritmu grada, prirode i lokalne tradicije.

Manifestacija počinje u petak, 30. siječnja, događanjem "Otvaranje manifestacije – Noć muzeja" u Gašpinoj mlinici (18 sati). U programu sudjeluju Ksenija Periš i Vinko Urlić, uz Udrugu Solinjani, a otvaranje je zamišljeno kao uvod u zimske dane ispunjene pričama, šetnjama i radionicama.

Šetnje, baština i priroda: Od Šuplje crkve do izvora inspiracije na Jadru

Ljubitelji povijesti i interpretacije baštine na svoje će doći već u subotu, 31. siječnja, na interpretativnoj šetnji "Kraljevske priče iz Solina", uz vodičicu Vedranu Memiš. Polazak je u 10 sati od Šuplje crkve, a prijave se zaprimaju do 26. siječnja (ili do popunjenja mjesta) na tz@solin-info.com.

Dan poslije, u nedjelju 1. veljače, najavljen je obilazak izletišta Jadro uz stručno vodstvo (11–12 sati), kao podsjetnik da zima u Solinu nije samo vrijeme zatvorenih prostora – nego i idealna sezona za šetnju prirodom bez gužvi.

Posebno će zanimljiva biti i "Šetnja kroz Vranjic" u subotu, 7. veljače (10 sati), uz vodiča Ninu Švonju, s polaskom ispred pošte u Vranjicu. Prijave su do 5. veljače na tz@solin-info.com (ili do popunjenja mjesta).

Program za djecu: Pastrvica, igraonica i zimska mašta

Za najmlađe se priprema nekoliko termina koji spajaju učenje i igru. U petak, 6. veljače, na izletištu Jadro održava se dječja radionica "Upoznaj prijateljicu pastrvicu" (11–12 sati). Prijave su do 3. veljače na izletiste.jadro@solin.hr.

Tu je i rimska igraonica "Salona play" u srijedu, 4. veljače (10–12 sati) u Muzeju Tusculum, Salona, uz prijave do 3. veljače na tz@solin-info.com.

Kazališni dio programa donosi predstavu "Slonovača Donjeg Doca" (kazalište "Mali princ" Omiš), u subotu 7. veljače u 19 sati u Teatrinu Gradske knjižnice Solin. Ulaz se naplaćuje, a ulaznice se mogu kupiti u Gradskoj knjižnici Solin. Više informacija dostupno je na 021/213-327.

U utorak, 10. veljače, najavljena je kreativna radionica "Zaljubljena šumska gljiva" u Studijskoj čitaonici Gradske knjižnice Solin (10 sati), uz voditeljicu knjižničarku Zonu Marović. Prijave su do 5. veljače na zmarovic@knjiznicasolin.hr.

Za odrasle se priprema i slikarska radionica "Neka živi ljubav" u petak, 13. veljače (19–21 sat) na izletištu Jadro, uz prijave do 10. veljače na izletiste.jadro@gmail.com.

Tečaj starih zanata i valentinovsko zatvaranje uz glazbu

U programu je i Tečaj starih zanata – Udruga Solinjani, koji se održava od ponedjeljka 9. do petka 13. veljače (16–19 sati) u Hotelu President Solin. Prijave su do 5. veljače na tz@solin-info.com (ili do popunjenja mjesta).

Festival završava na samo Valentinovo, u subotu 14. veljače, događanjem "Ples srca" uz "Magic wish bend" u Hotelu President Solin (19 sati). Ulaz se naplaćuje, a prijave su na 021/685 300 do 11. veljače (ili do popunjenja mjesta).

Organizatori poručuju da je ulaz slobodan na sva događanja osim kazališne predstave i završne valentinovske večeri, dok su za šetnje i radionice prijave obavezne zbog ograničenog broja sudionika.