Solin: U autobusu vrijeđao i omalovažavao vozača i policijske službenike, predan u zatvor

U nedjelju 8. ožujka 2026.godine oko 21 sati u Solinu policijski službenici su postupali po dojavi da muškarac ne želi napustiti autobus i narušava javni red i mir. Policijski službenici odmah su upućeni na intervenciju. Muškarac koji se nalazio u vidno alkoholiziranom stanju odbio je napustiti autobus javnog gradskog prijevoza nakon što mu je vozač rekao da je stigao do posljednjeg autobusnog stajališta.

Muškarac je vrijeđao i omalovažavao vozača, a kada su stigli policijski službenici koji su mu izdali naredbu da prestane s narušavanje, započeo je vrijeđati i psovati i njih. Uhićen je i doveden u policijsku postaju zbog postojanja sumnje u počinjenje prekršaja iz čl. 6 i čl. 17 Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Odbio je alkotestiranje, odveden je na preventivni liječnički pregled nakon kojeg je zadržan u postaji do otrježnjenja.

U ponedjeljak, 9. ožujka 2026.godine 50-godišnjak je u žurnom postupku odveden na sud s obzirom na to da je ponavljač koji je u posljednje tri godine osam puta pravomoćno kažnjavan zbog činjenja prekršaja uglavnom iz domene javnog reda i mira. Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje kako bi ga se spriječilo u daljnjem činjenju prekršaja, da mu se izrekne kazna zatvora u trajanju od 60 dana i zaštitna mjera obaveznog psihosocijalnog tretmana.

Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od 12 dana, nakon čega je predan u zatvor.