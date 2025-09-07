Solin sutra slavi Malu Gospu, evo kada su svete mise

U ponedjeljak se u Solinu slavi blagdan Male Gospe, što je ujedno i dan Grada Solina. Tim povodom za građane i posjetitelje večeras je organiziran besplatan koncert grupe Dalmatino s početkom u 21 sat na sportskom centru Arapovac.

Proslava Dana grada i blagdana Male Gospe, zaštitnice grada, održava se 8. rujna svake godine, i sastoji se od bogatog vjerskog, zabavnog i sportskog programa te tradicionalnog sajma. Produženo je radno vrijeme ugostiteljskih objekata te su proglašeni sajamski dani, pa ćete tako na ulicama Solina moći naći prigodne štandove.

U ponedjeljak su svete mise u 6, 7 i 8 sati ujutro. U 10 sati ujutro svečanu svetu misu predvodi mons. Zdenko Križić, nadbiskup splitsko-makarske nadbiskupije.

U 18 sati svečanu svetu misu predvodi don Nikola Šakić.

Svete ispovijedi su od 6 ujutro do 12, kao i od 15:30 do 20 sati.