Solin slavio na turniru „Mala Gospa 2025.“

Za najboljeg igrača turnira proglašen je Roko Kardum, dok je naslov najboljeg strijelca osvojio Filip Milavić – obojica iz Solina.

„Kao i svake godine uoči blagdana Male Gospe organiziramo turnir za najmlađe. Veselo i košarkaški ispunjeno jutro u gradskoj dvorani na Bilankuši bilo je lijep uvod u blagdansko slavlje u Solinu. Hvala ekipama koje su se odazvale, svima koji su pomogli u organizaciji te našem voditelju škole košarke Hrvoju Oršuliću i treneru Ljubi Šamadanu“, istaknuo je dopredsjednik kluba Mirko Podrug.