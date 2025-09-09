Close Menu

Solin slavio na turniru „Mala Gospa 2025.“

Turnir je okupio mlađe kategorije – dječake rođene 2012. godine i mlađe
U sklopu proslave Dana grada Solina i blagdana Male Gospe održan je tradicionalni košarkaški turnir „Mala Gospa 2025.“, a ovogodišnji pobjednik je domaći Košarkaški klub Solin.Turnir je okupio mlađe kategorije – dječake rođene 2012. godine i mlađe. Osim Solinjana, sudjelovali su gosti iz Livna te susjedi iz Omiša. Prvo mjesto pripalo je ekipi Solin 1, dok su najmlađi Livnjani odigrali i prijateljski susret protiv kombinirane momčadi Solina i Omiša. U toj utakmici slavila je ekipa Dinare iz Livna.

Za najboljeg igrača turnira proglašen je Roko Kardum, dok je naslov najboljeg strijelca osvojio Filip Milavić – obojica iz Solina.

„Kao i svake godine uoči blagdana Male Gospe organiziramo turnir za najmlađe. Veselo i košarkaški ispunjeno jutro u gradskoj dvorani na Bilankuši bilo je lijep uvod u blagdansko slavlje u Solinu. Hvala ekipama koje su se odazvale, svima koji su pomogli u organizaciji te našem voditelju škole košarke Hrvoju Oršuliću i treneru Ljubi Šamadanu“, istaknuo je dopredsjednik kluba Mirko Podrug.

