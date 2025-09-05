Solin proslavio svoj dan. Dodijeljene i nagrade građanima, evo tko su laureati

Polaganjem vijenaca poginulim hrvatskim braniteljima i svečanom sjednicom u Domu kulture „Zvonimir“ obilježen je Dan Grada Solina.

Nakon što je otpjevana hrvatska himna „Lijepa naša“ i održana minuta šutnje za poginule hrvatske branitelje, nazočnima se obratio predsjednik Gradskog vijeća dr. Zdravko Perko, pozdravljajući uzvanike i goste: izaslanika predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, gradonačelnika Splita Tomislava Šutu, izaslanika predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića, ministra demografije Ivana Šipića, državnu tajnicu Vedranu Šimundža Nikolić, župana Blaženka Bobana, predsjednika Županijske skupštine Matu Šimundića, generalnog vikara Splitsko-makarske nadbiskupije mons. Franju Frankopana Velića, izaslanika potpredsjednika Vlade RH i ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda, generala Ivana Zelića, izaslanika potpredsjednika Vlade RH i ministra obrane Ivana Anušića, brigadira Ivicu Ušljebrku.

Pozdravio je i solinskog župnika Stipana Čurlina te sve župnike nazočne u dvorani, posebno hrvatske branitelje i obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, sve gradonačelnike, općinske načelnike i drage goste.

„Solin je kolijevka hrvatske državnosti i zato su naši izazovi još veći. Nastojat ćemo i dalje raditi za dobrobit naših građana. Neka vas uvijek prati zagovor naše Gospe, naše zaštitnice.“

Gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević, nakon što je prikazan kratki film o uspjesima Grada Solina, istaknuo je:

„Moramo i dalje ulagati u našu djecu i mlade, u vrtiće i infrastrukturu. Solin je grad mladih, a mladi su oni koji ostaju. Zahvaljujem mojim prethodnicima: Anti Doliću, koji je – kako bi se reklo – raskrčio put da Solin danas bude ovakav lijep i uspješan grad, grad u koji se dolazi, grad ugodnog življenja. Zatim Anđelku Drnasu, Zvonimiru Hrgoviću i današnjem županu Blaženku Bobanu.

Zahvaljujem hrvatskim braniteljima što danas živimo u slobodi i čestitam vam Dan Grada, uz želju da nas Gospin nebeski zagovor zauvijek prati.“

Župan Blaženko Boban istaknuo je:

„Pitaju me kolege župani kako je to da je baš Solin toliki niz godina perjanica demografije u Hrvatskoj, a ja im kažem – to je zato što za demografiju treba riješiti i komunalnu infrastrukturu i biti otvorenog srca prema svakom građaninu.

Danas, kad obilježavamo 1110 godina hrvatskog kraljevstva, Solin je posebno pozvan jer su se ovdje krunili hrvatski kraljevi.“

U ime predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića okupljene je pozdravio ministar Ivan Šipić:

„Kada govorim o Solinu, jedna mi pjesma padne na pamet: ‘Dođi da vidiš, dođi da se diviš i poželjet ćeš ovdje da živiš’, jer ovdje se događa život, ovdje je sve puno života, šušura… Dragi moj hrvatski narode, vrati se svom korijenu. Hvala premijeru što govori da je demografija najozbiljnije pitanje u Hrvatskoj. Vlada Republike Hrvatske želi siguran dom svome narodu i ulaže u mjere za demografiju. Solinski mučenici, budite nadahnuće onima koji nas vode. Neka živi naš Solin, kolijevka našeg kršćanstva i, iznad svega, naša domovina Hrvatska.“

U ime predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića obratio se gradonačelnik Splita i saborski zastupnik Tomislav Šuta:

„Ono u čemu moramo ustrajati jesu zaobilaznica Split–Omiš i ovdje na Širini, kao i pitanje željeznice, o čemu će nešto više biti riječi idućeg tjedna. Ovo je samo dokaz da Vlada Republike Hrvatske ima viziju za razvoj naših gradova. Čestitam vam Dan vašeg Grada.“

Laureati:

Ante Parać – osobna nagrada

Posthumno Ivan Pisac Lese – nagradu primila unuka Milica Pisac

Jure Benić