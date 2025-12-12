Solin potpisao ugovore o sufinanciranju podstanarstva. Pravo ostvarilo 107 građana: "Gradonačelnik mi je pomogao, Bog mu da' zdravlja i sriće"

Danas su u Solinu potpisani ugovori za sufinanciranje troškova podstanarstva koji se dodjeljuju u sklopu Javnog poziva za sufinanciranje troškova podstanarima s područja Grada Solina u 2025. godini.

Potpisivanje ugovora održano je u 10:30 sati u Domu kulture Zvonimir.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Također, prije potpisivanja ugovora, povodom blagdana sv. Lucije, gradonačelnik Grada Solina Dalibor Ninčević posjetio je štićenike samostana sv. Rafaela.

"Puno mjera provodimo, i potpore poduzetnicima i subvencije kamata na stambene kredite, puno socijalnih mjera, ali ovo je jedna socijalna mjera koja me istovremeno ispunjava zadovoljstvom, ali i čini tužnim. Zadovoljstvom jer možemo pomoći ljudima kojima je najpotrebnije, koji su podstanari i nemaju riješeno stambeno pitanje, a čini me tužnim spoznaja da u našem gradu postoji još uvijek velik broj ljudi koji nemaju riješeno stambeno pitanje. Prije 3 godine smo krenuli s ovim programom, kao jedina jedinica lokalne samouprave u našoj županiji, među rijetkima u Hrvatskoj. Dosta gradova preuzima ovu mjeru.

Prvu godinu imali smo samo 30-ak zahtjeva, prošle godine 67, a ove godine je pristiglo 116 zahtjeva. Devet smo, nažalost, zbog formalnih razloga morali odbiti, ali 107 naših sugrađana koji su podstanari je ostvarilo pravo na subvenciju podstanarstva. Kažem, ovo nije trajno rješenje problema, ali dobiti od jedanput 2.160 eura za cijelu godinu retroaktivno s jedne strane puno znači za rasteretit kućni budžet, ali više im to znači kao znak pažnje, da Grad vodi računa o njima. Materijalno je važno, ali važno je da nisu zaboravljeni. Kao Grad ćemo nastojat trajno rješavat pitanje podstanara kojima je najteže. Imamo ih puno koji su više od 10 godina podstanari, neki i više od 50 godina, kako bi u suradnji s državom osigurali zemljište i radili određeni broj stambenih jedinica za priuštivo stanovanje gdje bi apsolutni prioritet bili upravo podstanari. Ja se nadam da ćemo kroz nekoliko godina, jer to je proces koji traje, riješiti taj problem, napraviti određeni broj stanova i podijeliti onima kojima je najpotrebnije", poručio je ovom prigodom gradonačelnik Ninčević te zaželio svima sretne blagdane, uz želju da barem dio njih uspije doći iduće godine do vlastitih kvadrata.

Koliko mu ova mjera znači potvrdio nam je Ante Jokić.

"Puno mi znači potpisivanje ovog ugovora. Stan plaćam 650 eura, bez režija", kaže.

Kristina Baković podstanar je već osam godina.

"U podstanarstvu smo osam godina, stan plaćamo 600 eura, a dok su bile kune bilo je 2.000 kuna. Planiramo kupiti stan, ali vjerojatno neće biti u Splitu i okolici nego negdje malo dalje jer nije moguće za nas mlade nešto ovdje kupiti", kaže nam Kristina.

Mila Sikavica podstanar je već 54 godine.

"Živjela sam u svačijem, i u mokrom i u vlažnom, svačije sam dvore oprala da mogu živit, i dolazila sam u općinu i molila za pomoć, i evo nitko mi nije pomogao, tek sad gradonačelnik mi je pomogao, svaka mu čast. Ova mi pomoć puno znači, i sad, i lani i preklani, i Bog mu da' zdravlja i sriće", kazala je Mila.