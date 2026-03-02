SOLIN Organizira se susret slobodnih katoličkih mladića i djevojaka

Danas će se na Gospinu otoku u Solinu održat će se susret slobodnih katoličkih mladića i djevojaka, namijenjen onima u zrelijoj dobi koji su otvoreni za druženje i katolički brak.

Program započinje u 20 sati pobožnošću Križnog puta u crkvi Gospe od Otoka (stara crkva). Nakon toga slijedi ugodno druženje u vjeronaučnoj dvorani, a organizatori najavljuju i predstavljanje daljnjih događanja nakon korizme.

Za dodatne informacije zainteresirani se mogu javiti na kontakte: Mira (091 1912 307) i Tomislav (098 9812 692).