Solin obojio Mali glorijet za Svjetski dan osoba s Down sindromom

Danas je u Solinu obilježen Svjetski dan osoba s Down sindromom, u organizaciji Grada Solina u suradnji s Udrugom Moje dijete. U događanju su sudjelovali solinski gradonačelnik Dalibor Ninčević, štićenici Samostana sv. Rafaela te djeca iz solinskih vrtića, koji su zajednički sudjelovali u kreativnoj radionici i obojili šarene čarapice, simbol Dana osoba s Down sindromom.

Down sindrom je kromosomski poremećaj uzrokovan anomalijom na 21. kromosomu, a javlja se u prosjeku kod jednog od 650 novorođenčadi. Iako se osobe s Down sindromom svakodnevno suočavaju s većim izazovima, njihov doprinos našim životima neprocjenjiv je – unose radost, toplinu i osmijeh u zajednicu.

Na današnjoj manifestaciji posebno je istaknuta važnost podrške i razumijevanja, a odano je priznanje osobama s Down sindromom, njihovim roditeljima i obiteljima, kao i svima koji svojim trudom i zalaganjem doprinose njihovom uključivanju u društvo. Mali glorijet u Solinu zasjao je šarenim bojama, simbolizirajući podršku i zajedništvo za sve osobe s Down sindromom.