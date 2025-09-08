Solin: Molitva, svijeće, šušur, janjetina, prasetina

Solin večeras živi u ritmu fešte, šušura i molitve. Nakon jutarnje procesije i svečanih misa povodom blagdana Male Gospe, ujedno i Dana Grada Solina, Gospin otok i gradske ulice preplavili su brojni vjernici, domaći i gosti.

Dok je u crkvi i oko nje vladala pobožna atmosfera svijeća i molitve, na sajamskom prostoru odvijao se onaj drugi, jednako važan dio proslave – druženje, glazba i bogata ponuda domaćih delicija.

Šušur se posebno osjetio oko stolova s pečenim odojcima i janjcima, gdje su se ljudi gurali u redovima kako bi ugrabili komad vruće janjetine ili prasetine. Cijene su ostale na prošlogodišnjoj razini – 35 eura za kilogram odojka i 45 eura za kilogram janjetine – a prodavači kažu da potražnja ne jenjava.

Osim pečenja, nezaobilazni su bili i soparnici, domaći pršut, sir, ali i razne slastice. Mare Uštipak i ove je godine bila svojevrsni zaštitni znak sajma, neumorno pržeći uštipke koji su nestajali brže nego što su stizali na tacne.

Sajam rukotvorina i tradicije

Brojni štandovi s rukotvorinama, drvenim igračkama i suvenirima privlačili su i staro i mlado. Posebnu draž imala je ponuda tradicijskih proizvoda – od meda i vina do maslinovog ulja, a djeca su s veseljem birala igračke i šarene balone.

Rijeka vjernika na Gospinom otoku

I dok se centar grada pretvorio u pravu sajamsku pozornicu, na Gospinom otoku nastavljeno je duhovno slavlje. Procesija sa svijećama i večernja sveta misa okupile su rijeku vjernika, a atmosfera je bila dirljiva i svečana.

Grad zajedništva i slavlja

Večeras je Solin pokazao svoje najbolje lice – lice grada u kojem se isprepliću vjera, tradicija i veselje. Na svakom koraku osjetila se posebna energija i radost, a rijeke ljudi koje su se slile u grad svjedoče koliko je blagdan Male Gospe važan za sve Solinjane i njihove goste.

Fešta se nastavlja do kasno u noć – uz glazbu, pjesmu, domaće specijalitete i druženje, onako kako to u Solinu uvijek biva kad se slavi Mala Gospa.