Nitko danas neće ostati gladan u Solinu: Okreću se stotine janjaca, odojaka, a ima i slatkoga. Tu je i neizostavna Mara Uštipak

Šušur je zavladao Solinom koji danas slavi Dan grada i blagdan Male Gospe pa se tako na Gospin otok i sam grad slila rijeka vjernika. Ni nesnosna vrućina koja ni početkom rujna ne jenjava nije spriječila posjetitelje da pohrle u Solin pa smo i mi napravili đir kroz grad te uživali u šarenilu mirisa i okusa te pitali prolaznike što za njih znači blagdan Male Gospe.

''Iako je danas počela škola, a imam dvoje školaraca i puno obveza, ipak sam odlučila doći na svečanu misu i procesiju. Jest da je baš vruće, ali nekako ćemo izgurati. Djeca vole ovaj šušur u gradu, igračke, slatkiše, a ja iskoristim priliku za pomolit se Gospi za zdravlje moje obitelji'', kazala nam je ova mlada Solinjanka.

''To je naša tradicija, poć' na misu, ispovjedit se, kupit kil pečenog i kući na obid. Poslije ubit oko koju uru pa na balote sa mojim pajdašima'', kazuje nam ovaj vremešni Solinjanin.

U Solinu danas sigurno nećete ostati gladni jer za marendu i ručak se nudi puno toga. Ako ste za marendu, možete osladiti brk slasnim uštipcima, uz fetu pršuta i sira, naravno. Tu je i domaći soparnik, i neizostavni ćevapi. Ni ljubitelji slatkog neće ostati praznih ruku pa mogu birati između fritula, slatkih uštipaka i sladoleda.

Vjerujemo kako ni jedan sajam nije prošao bez Mare Uštipak pa tako ni ovaj za Malu Gospu. Mara nam je kroz smijeh poručila da je kao sajamski inventar.

''Ma ja sam uvijek tu, pečem, radim, prodajem. Ne znam ni sama koliko sam prodala i poklonila uštipaka. Ma samo nek' se radi i uživa'', poručuje Mare.

Ljubitelji soparnika mogli su kušati domaći soparnik iz OPG-a Roguljić iz Kučina.

''Mi se bavimo pčelarstvom, stočarstvom i pravimo soparnik. Na sajmu nudimo svoje proizvode, domaći med i soparnik. Komad soparnika je 1.50 euro, a med je 12 eura. Prodaja ide dobro, cijene su sajamske i mi smo zadovoljni'', kazao nam je Josip Roguljić.

A pošto je već odavno otkucalo podne vrijeme je za neku konkretniju spizu pa smo tragom mirisa došli do dijela gdje se prodaju pečeni odojci i janjci. Cijena je kao i prošle godine, odojak 35 eura, a janjetina 45 eura za kilogram. Prodavači nisu bili baš raspoloženi za priču, ali kažu kako prodaja dobro ide.

Jure Bošnjak iz Dicma je s osmijehom ''podnio'' naša pitanja te nas ponudio ićem i pićem.

''Mi smo iz OPG-a Bošnjak. Već 26 godina prodajemo janjce i odojke u Solinu za Malu Gospu. Prodaja je uvijek ista jer imamo s godinama svoje stalne kupce. Odojak je 35, a janjetina 45 eura po kilogramu. Od jučer ujutro smo tu, a mislim da ćemo ispeći oko 120 komada. Domaće, za prste polizati'', veselo nam pojašnjava Jure.

Svakog blaga danas u Solinu, pa ako već niste još imate priliku bacit đir gradom, otići na misu, družit se s prijateljima te počastit nepce domaćim pečenjem.