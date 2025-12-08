Solin dijeli božićnice: Provjerite ostvarujete li pravo

Grad Solin i ove će godine isplatiti božićnice umirovljenicima, nezaposlenima, socijalno ugroženim obiteljima te osobama starijim od 65 godina bez primanja. Potvrdio je to gradonačelnik Dalibor Ninčević, istaknuvši da je postupak javne nabave uspješno završen te da će se božićni bonovi moći koristiti u trgovinama Tommyja.

Podjela božićnica započet će u srijedu, 10. prosinca 2025., a pravo na poklon bon ostvarit će više od 3.500 Solinjana.

Visina božićnice po kategorijama

Umirovljenici s prebivalištem u Solinu:

• mirovina do 250 € – 120 €

• mirovina 250,01 do 350 € – 100 €

• mirovina 350,01 do 500 € – 80 €

Ostale skupine građana:

• osobe starije od 65 godina bez primanja te korisnici nacionalne naknade – 100 €

• nezaposleni evidentirani u HZZ-u Solin zaključno s 5. prosincem 2025. – 80 €

• roditelji njegovatelji, korisnici zajamčene minimalne naknade, inkluzivnog dodatka, osobne invalidnine ili tuđe pomoći i njege – 100 €

Podjela božićnica

Poklon-bonovi će se moći preuzeti u prostoru Gradske uprave Solin od 10. do 19. prosinca 2025.

Detaljne informacije o potrebnoj dokumentaciji i terminima preuzimanja dostupne su uz službenu objavu Grada.

Gradonačelnik je poručio kako se nada da će ova potpora barem djelomično uljepšati nadolazeće blagdane te svim građanima poželio mir i radost u adventskom razdoblju.