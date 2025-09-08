Solin danas slavi svoj dan: Pogledajte tko je sve sudjelovao u procesiji povodom blagdana Male Gospe

Solin danas slavi Dan Grada i blagdan Male Gospe. Proslava Dana grada počela je u petak svečanom sjednicom Gradskog vijeća, a nastavila se danas procesijom kroz grad Solin te svečanom svetom misom u 10 sati koju je predvodio mons. Zdenko Križić, nadbiskup splitsko-makarske nadbiskupije. Proslava zaštitnice grada, kao i svake godine, obilježava se svečano uz puno šušura i popratnog sadržaja, uz neizostavni sajam proizvoda.

Mise su bile u 6 i 8 sati, a u svečanoj procesiji kroz grad Solin sudjelovale su vatrogasci, policija, solinska glazba te razne vjerske i svjetovne udruge. U samoj procesiji sudjelovao je župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban, gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević, zastupnik u Saboru Ante Sanader te mnogi drugi.

Na svoj Solin, na ovako svečan dan posebno je bio ponosan župan Boban.

''Solin je nekad bio predgrađe Splita, a danas je taj grad neprepoznatljiv. Grad koji je rastao i razvijao se, grad koji može pružiti puno toga za mlade obitelji, i grad koji će se još razvijati. Drago mi je da sam svjedočio njegovom razvoju. Ponosan sam što vidim ovoliko svijeta na svečanoj misu i u procesiji. Danas, je zaista, poseban dan za Solin i ovom prilikom čestitam svim Solinjanima i Solinjankama Dan njihovog grada'', kazao je župan Boban.

Mons. Zdenko Križić održao je inspirativnu propovijed u kojoj je kazao kako patnja ima duboko značenje, ona pročišćuje naše srce i osjećaje.

''Patnja oplemenjuje čovjeka koji je nosi sa strpljivošću i ljubavlju. S pravom se kaže da onaj koji nije ništa propatio ništa ni ne zna. Osim toga, svi znamo kako je lijepo živjeti s onima koji su puno propatili ali nisu izgubili strpljivost i dobrotu. Čovjek se u boli rađa, na koncu u patnji i umire. Patnja je bitni dio čovjekovog iskustva. Mnogi ljudi su svoje susrete s Bogom ostvarili u najvećoj patnji, a mnogi su se obratili Bogu zbog patnje u kojoj su se našli'', kazao je Križić.

''Iz Marijina svetišta nitko ne izlazi prazne duše'', zaključio je na kraju propovijedi.

U 18 sati svečanu svetu misu predvodi don Nikola Šakić.

Svi oni koji se žele ispovjediti mogu to učiniti i u poslijepodnevnim satima, od 15:30 do 20 sati.