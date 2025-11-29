Solarno zračenje prizemljilo tisuće Airbusa, evo zašto Croatia Airlines to nije napravila

Šest aviona Airbus 319 i 320 u sastavu Croatia Airlinesa nastavlja obavljati planirane zračne operacije jer nemaju ugrađenu zrakoplovnu opremu na koju se odnosi najnovija direktiva Europske agencije za sigurnost zračnog prometa (EASA), odgovorili su za Jutarnji list iz nacionalne aviokompanije nakon što je na tisuće zrakoplova A320 i A319 širom svijeta prizemljeno jer je ustanovljeno da intenzivno solarno zračenje može ometati rad letnih kontrolnih računala.

Odmah nakon uočavanja tog sigurnosnog problema, Agencija Europske unije za sigurnost zračnog prometa (EASA) izdala je direktivu o plovidbenosti u slučaju nužde kojom se problem želi riješiti prije nego što svaki zrakoplov ponovno preveze putnike. Naime, uočeno je da na zrakoplovima ovog tipa zračenje koje povremeno oslobađa Sunce utječe na računalni softver koji pod tim utjecajem pogrešno izračunava visinu na kojoj se letjelica nalazi.

Iz Airbusa su priopćili da je ovim problemom zahvaćeno oko 6.000 aviona iz obitelji A320, što je gotovo polovica njihove flote. Na novijim modelima softverska nadogradnja će se napraviti u roku od tri sata, nakon čega će avioni biti spremni za ponovno letenje, dok se oko 900 do 1.000 starijih zrakoplova neće vratiti u promet dok im se fizički ne zamijene računalni moduli, što bi se moglo otegnuti ovisno o dostupnosti rezervnih dijelova.

Problem je uočen prošli mjesec nakon što je avion tvrtke JetBlue Airways prisilno sletio na Floridu, a tom je prilikom ozlijeđeno najmanje 15 ljudi. To je do sada jedini incident koji se povezuje s problemom solarnog zračenja.