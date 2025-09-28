Šokantni slučaj iz zatvorskog sustava: Petorica optužena za napad i zlostavljanje 46-godišnjaka

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu podiglo je optužnicu protiv petorice hrvatskih državljana zbog niza teških kaznenih djela koja su se, prema optužbi, dogodila u prosincu 2023. godine u jednoj ustanovi zatvorskog sustava.

Optužnicom se dvojicu okrivljenika, rođenih 1991. i 2002. godine, tereti za teško kazneno djelo protiv spolne slobode, dok se svih pet (1991., 2002., 1981., 1977. i 2000. godište) tereti za kazneno djelo teške tjelesne ozljede u pokušaju. Uz to, protiv jednog od okrivljenika (1991. godište) podignuta je i optužnica za kazneno djelo prijetnje.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Sva kaznena djela, prema navodima tužiteljstva, počinjena su na štetu 46-godišnjeg zatvorenika.

Optužnica je podignuta pred Županijskim sudom u Varaždinu.