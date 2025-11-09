Šokantni detalji tragedije u Dalmaciji: Motociklom se zabio u pješaka sa 168 km na sat!

Strašna nesreća dogodila se u subotu, oko 18.35 sati na državnoj cesti D-8 na području Sv. Filip i Jakova. Vozač motocikla zaletio se u pješaka brzinom od čak 168 kilometara na sat i usmrtio ga. Kako doznaje 24 sata, poginuo je državljanin Češke.

Kruži šokantna i uznemirujuća snimka. Na mjesto događaja odmah po dojavi su upućene sve žurne službe.

Motociklist je s teškim tjelesnim ozljedama kralježnice i glave završio u Općoj bolnici Zadar. Kako neslužbeno doznajemo, riječ je o jednom ugostitelju s područja Biograda.

Očevidom je rukovodio županijski državni odvjetnik, a u vremenu od 19.00 do 22.10 sati promet navedenom dionicom ceste je bio privremeno obustavljen te se odvijao obilaznim pravcem.