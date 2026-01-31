Šokantne tvrdnje bivšeg CIA-inog operativca: "Nećete vjerovati što mogu s vašim TV-om ili autom"

Bivši operativac CIA-e, John Kiriakou, iznio je niz kontroverznih tvrdnji u podcastu The Diary of a CEO. Kiriakou je rekao da obavještajne službe mogu prisluškivati naše pametne uređaje i, u ekstremnim slučajevima, čak preuzeti kontrolu nad automobilima. Tijekom razgovora s voditeljem Stevenom Bartlettom, Kiriakou je poručio da tehnologija koju svakodnevno koristimo nije ni približno sigurna koliko ljudi vjeruju.

Njegove tvrdnje temelje se na iskustvu bivšeg obavještajnog analitičara i operativca CIA-e, poznatog po tome što je 2012. godine osuđen zbog odavanja tajni vezanih uz CIA-in program "pojačanog ispitivanja", uključujući i kontroverznu tehniku waterboardinga. Kiriakou je zbog toga odslužio zatvorsku kaznu, a nakon toga mu je određen tromjesečni kućni pritvor, prenosi Večernji.

Kada je razgovarao o digitalnoj sigurnosti, Kiriakou je bio izuzetno direktan: naši uređaji, kaže, nisu sigurni. Naglašava da problem nije samo u američkim obavještajnim službama, već i u svim velikim svjetskim silama. "Ne morate se brinuti samo o NSA, CIA-i i FBI-u, već i o Britancima, Francuzima, Nijemcima, Kanađanima, Australcima, Novozelanđanima, Rusima, Kinezima, Izraelcima, Irancima... Svi imaju te mogućnosti", rekao je Kiriakou, dodajući da treba biti "vrlo, vrlo oprezan".

Jedan od ključnih dijelova njegova intervjua odnosio se na tzv. "Vault 7", curenje povjerljivih dokumenata iz 2017. koje je objavio WikiLeaks. Kiriakou tvrdi da iz tih materijala proizlazi da CIA može pretvoriti pametan televizor u mikrofon, čak i kada izgleda kao da je ugašen. Prema njegovim tvrdnjama, takvi uređaji mogu slušati razgovore u prostoriji i te informacije poslati dalje.

No, najviše pažnje izazvao je njegov komentar o automobilima. Kiriakou tvrdi da bi se, u teoriji, moglo na daljinu preuzeti kontrolu nad računalnim sustavima automobila. Također je spomenuo da bi se tehnologija mogla iskoristiti da se izazove nesreća. Iako je ovo najosjetljiviji dio njegovih tvrdnji, Kiriakou je naglasio da se ne radi o svakodnevnim događanjima i da nije svaka situacija pogodna za takve intervencije.