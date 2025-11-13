Šokantne izjave preživjelih u teškoj nesreći u susjedstvu: "Autobus se pregrijavao"

Autobus Sirmium busa koji se sredinom listopada prevrnuo kod Sremske Mitrovice, pri čemu su poginule tri osobe, a više desetaka putnika je ozlijeđeno, imao je tehničkih problema prije nesreće. Vozač (70), kojeg se od samog početka označavalo kao isključivog krivca, navodno je tijekom vožnje tri puta morao stati jer se vozilo pregrijavalo, o čemu je telefonom obavijestio i tvrtku i kolege vozače, prenosi Dnevnik.hr.

Svjedoci tvrde da je vozač kontaktirao dispečera Sirmium busa, kao i drugog vozača kako bi se savjetovao, što upućuje na to da je bio svjestan da vozilo nije u potpunosti ispravno.

Putnici su također u svojim izjavama govorili da s autobusom nešto nije bilo u redu. Jedna od putnica ispričala je da je vozilo u zavoju jednostavno produžilo ravno i prevrnulo se, dodajući da je vozač vozio brzo, ali i da su kolege naknadno razgovarale o tome da je autobus možda bio pokvaren te da ga vozač više nije mogao kontrolirati.

Do danas nije obavljen ključni tehnički pregled vozila, niti je provedeno vještačenje kočnica, upravljačkog mehanizma ili tahografa, koji bi pokazao točnu brzinu autobusa u trenutku nesreće i eventualno potvrdio postojanje kvara. Policija je ipak javno iznijela podatak da je vozilo vozilo 120 kilometara na sat, iako tahograf nije pregledan.

Putnici su i prije nesreće prijavljivali lošu kvalitetu prijevoza, neispravnu klimu, dotrajalost vozila i druge tehničke probleme. Ipak, gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović 28. listopada objavio je da je izvanredni inspekcijski nadzor utvrdio kako je svih 29 autobusa tvrtke tehnički ispravno te da svih 46 vozača posjeduje potrebnu dokumentaciju.

No samo tjedan dana ranije, MUP Srbije objavio je da je tijekom nadzora kod Sirmium busa otkriveno čak 67 prekršaja uz podnošenje dva zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv tvrtke i odgovorne osobe.