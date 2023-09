ŠOKANTNA SNIMKA OSTAVLJA BEZ RIJEČI Kamion udara parkirana vozila, djevojke samo snimaju i umiru od smijeha

Snimka objavljena na Facebook stranici Prometne zgode i nezgode mnoge je šokirala.

Naime, snimka prikazuje kamion kojem vozač nije uvukao stopu s desne strane i njom udara u vozila parkirana s te strane. Na snimci je vidljivo kako kamion oštećuje jedno od parkiranih vozila. Nasreću, nije naišao pješak.

No, ono što je mnoge više šokiralo jest ponašanje onih iza kamere. Gledatelji ne mogu vjerovati da djevojke koje su cijeli događaj snimile i proslijedile dalje nisu poduzele apsolutno ništa kako bi pomogle u ovakvoj situaciju. Umjesto da su zatrubile i pokušale upozoriti vozača i privući mu pozornost, u pozadini snimke čuje se samo njihov smijeh.

"Nemoj nikad blicat, trubit, pokušat bilo šta.. Al' snimat i smijat se to da.. Bravo!", "One snimaju, smiju se. Je li trebao netko poginuti da ne bude smiješno?", "Dobar primjer koliko su neki ljudi zli i raduju se tuđoj nevolji", "Glavno one da snimaju i da se cerekaju. Mogle su mu trubit i blicat" samo su neki od komentara koji prozivaju djevojke.