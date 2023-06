Šokantna objava mlade Splićanke: "Bilo je skoro 6 sati ujutro, nikog nije bilo na ulici. Pita me oću li za tisuću?"

- Nije se dogodilo u Getu, ali je u ovom gradu, na autobusnoj stanici. Bilo je skoro 6 sati ujutro, čekala sam bus za poć radit. Nikog nije bilo na ulici. Dok san čekala, do mene se zaustavija bili taxi. Iz njega je izašla pijana britanska spodoba, u kasnim 40ima, i sila do mene - započela je objavu jedna korisnica Facebooka svoju potresnu objavu.

Splićanka je opisala iskustvo koje je doživjela u ranim jutarnjim satima u Splitu, a objava se ubrzo proširila društvenim mrežama. Svakodnevno svjedočimo gnjusnom ponašanju turista u staroj gradskoj jezgri, ali ovo iskustvo mlade dame zaigurno će vas šokirati.

- Počea pričat, mene lagano vata panika, pristojno odgovaran i gledan dolazi li bus. Pita jesan li Hrvatica? Jesan, kažem. Pita šta radin? Radin, kažem, gore (pokazujući put Mejaša). Šta radiš nakon posla? Ništa, kažen, odmaran, kupan se.

"Neću, odgovorin mu uplašeno gledajuć u pod dok me zapuhuje smrad alkohola iz njegovih usta"

Pita me dalje oću li poć s njim? Oću li za tisuću? Neću, odgovorin mu uplašeno gledajuć u pod dok me zapuhuje smrad alkohola iz njegovih usta. Na to se krene ispričavat kao oprosti šta sam nekulturan. Sve u redu, kažen, jer me strah reć išta drugo.

Dalje će britanski šarmer "two thousand? three thousand? four thousand?!"

U tom trenu se na obzoru pojavija bus i ubrzo stiga do moje stanice. Dok su se vrata autobusa otvarala, zadera se "any thousand!!!". Ušla san u bus izbezumljena i šuplja.

Nije mi napravija ništa, nije me taka ni pokuša taknit. Ali nudija mi je pare za se*s. Jer san jadna mala Hrvatica. On ima para, radi šta oće i neće pitat može li il' ne može nego - koliko košta. I ovaj grad, i ove ulice koje siluju jer ulice, kalete, dvori ne znaju reć nemoj, neću, ne želim.

Siluju oni, kojima je krv još uvik zatrovana imperijalizmom, kolonijalizmom, rasizmom, jer su to bolesti koje se prenose iz generacije u generaciju, jer misle da svaka roba ima svoju cijenu, jer misle da smo mi posebno jeftini, jer im ništa nije sveto, jer im dopuštamo da nas izje*u i bace pare na nas, i jer će neki od nas čak čekat da završe, odvest ih kući i naplatit im vožnju..

I kako ima obraza, neko smeće s parama, pitat grad, ljude, našu dušu, sve šta jesmo - koliko triba platit da te izje*en? I možda je jednako kriv onaj koji mu kaže cifru, evo ti noć za 300€ i možeš šta oćeš - napisala je u grupi Get Getanima.