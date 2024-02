ŠOKANTANA ISPOVIJEST DALMATINKE "Bivši me gađao lukom i strijelom, a sada mi žele uzeti dijete i dati osvjedočenom nasilniku!"

Kad splasne ljubav i prekida se veza, svode se računi, dijeli imovina. I slijedi borba za djecu. U Koprivničko - križevačku županiju doselila se sa svojom djecom jedna naša Dalmatinka, nema dugo. Nije Severina, bila je u medijima, ali i kao ona vrišti ili po dalmatinsku skriči jer joj je na sudu u Varaždinu u ponedjeljak ročište na kojoj će pravosuđe ocijenjivati kakva je majka. A skriči i zato jer ima dokaze kako se koprivnički Područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad stavio na stranu bivšeg partnera, registriranog nasilnika. Tvrdi, cilj im je oduzeti joj dijete od godinu dana jer je Dalmatinka teškog karaktera.

Volimo da nas se čuje

- Oklevetalo me kao majku samo zato šta sam Dalmatinka. U startu su mi govorili da se mi Dalmatinci znamo samo derat, a mi tako pričamo. Mi Dalmatinci se ne deremo, nego volimo da nas se čuje. I nek se zna. Pobjegla sam od zlostavljača, tukao me je dok sam bila u petom misecu trudnoće, dokumentirano je na hitnom prijemu Opće bolnice Koprivnice i kod policije, kazneno dijelo prijetnje.

Za "Centar" (za socijalnu skrb) Koprivnica toga nema, brani njega, a mene su diskriminirali kao Dalmatinku i to mi izrekli. Da sam Dalmatinka teškog karaktera. Znači, odmah me diskriminirali. Žele dijete dati njemu koje ima godinu dana. I to su stavili u "Mišljenje", a ja imam dokaz o nasilju, sve ozljede koje sam imala i dokaz, izjavu njegovu di je priznao, on je u mene strijelu odapeo. Stavio je strijelu na čelo i na srce i rekao di da biram i ispalio među noge. I to je priznao. I "Centar" vam je to zanijekao. Poslali su "Mišljenje" sudu u Varaždinu, stali na njegovu stranu iako je nasilnik, a mene kao Dalmatinku diskriminirali i stalno govorili da sam teškog karaktera - ispričala je u dahu, bijesu i žuči i na kraju kazala - ovo je za ako se šta desi da moje dijete mora ići njemu, neka se zna, neću čekati.

Šokantni dokumenti i državne relativizacije

Svoje riječi potkrijepila je šarolikom dokumentacijom: opisima ozljeda sačinjenim pri prijemu u Opću bolnicu "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, razloge uhićenja i zadržavanja izvanbračnog partnera PU koprivničko - križevačke, stav o Dalmatinki koprivničkog Područnog ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

Izdvojit ćemo jedan pasus upravo iz tog posljednjeg dokumenta "Centra", kako ga naziva Dalmatinka, kako bi se vidjelo, blago rečeno, relativiziranje nasilništva kad se usporedi s opisom istog događaja iz srpnja 2022. godine koje je dala doktorima na hitnom pregledu u Centru za hitnu medicinu u Koprivnici.

Područni ured Koprivnica Hrvatskog zavoda za socijalni rad:

"Tijekom provođenja mjere vrlo brzo na površinu izlaze partnerski problemi. U srpnju 2022. godine dolazi do sukoba radi kojeg su tražili intervenciju policije, T.... je policija zadržala, L.... ga je obilazila i molila policiju da ga puste, tako da PU (Područni ured tzv. Centar op.a.) nikada nije dobio formalnu obavijest o tome što se dogodilo, već su izvanbračni supružnici situaciju opisali voditeljici mjere. T.... je htjela iseliti iz L.... domaćinsta, otišla je iz kuće i hodala po poljskom putu, T.... ju je presreo autom i uvlačio u auto što je ona odbijala, a on je bio izbezumljen jer je L.... bila trudna te je bio zabrinut za dijete... na kraju ju je pljusnuo."



Centar za hitnu medicinu - OHBP u Koprivnici:

"U pratnji policije. navodi da se jučer navečer posvađala s partnerom. Navodi da je zbog svađe htjela otići od kuće na što je on nasilno reagirao i počeo ju tući. Navodi da joj je zadao tri manje i nakon toga tri veće pljuske. Bacio ju na pod i vukao za kosu i tako ju vukao po podu kuće. Uhvatio ju je za vrat šakom tako da na na momente nije mogla do zraka. Zatim je otišla iz kuće preko ceste do susjedne kuće, ali je on došao do nje i uhvatio je za nadlakticu i tako ju odvukao do auta gdje ju je na silu htio ugurati u auto. Otišla je od njega i hodala bosa po cesti, aje on za njom išao autom i nekoliko puta ju ju na silu htio ugurati u auto tako da ju je jednom i udario nogom u trbug pod LRL i uhvatio je podlakticom za vrat tako da je gotovo povraćala. Navodi i da joj je prijetio da će je ubiti. Trudna 5 mjeseci."