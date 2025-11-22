Šok za Hajduk. Rijeka vodi 2:0, opet pogodio Fruk!

Rijeka je na ispunjenoj Rujevici otvorila jadranski derbi iz snova i već u ranoj fazi susreta protiv Hajduka stigla do dva gola prednosti. U dvoboju 14. kola SuperSport HNL-a domaćin je tražio prekid niza od dva uzastopna ligaška poraza, dok su Splićani na Kvarner došli s namjerom da nastave pozitivan niz i zadrže vrh prvenstvene ljestvice.

Momčad s Rujevice povela je već u 4. minuti. Nakon prodora po lijevoj strani, Gojak je ubacio u kazneni prostor, a potpuno nečuvani Fruk najbolje se snašao u skoku i glavom poslao loptu iza leđa hajdukovog vratara za 1:0.

Rijeka ni nakon ranog pogotka nije stala. Nastavila je pritiskati visoko i koristiti nesigurnost Hajdukove obrane u iznošenju lopte. Takav pristup isplatio se u nastavku prvog dijela, kada je ponovno u glavnoj ulozi bio Fruk.

Napadač Rijeke presjekao je dodavanje Šarlije na otprilike 25 do 30 metara od gola, izbacio Hodaka iz igre i potom preciznim udarcem s vrha šesnaesterca povećao vodstvo na 2:0.

Utakmica je u tijeku...