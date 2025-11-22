RIJEKA – HAJDUK: Poznat sastav Hajduka koji će istrčati protiv Rijeke

Hajduk danas s početkom u 18 sati igra protiv Rijeke na Rujevici utakmicu 14. kola SuperSport HNL.

Bijeli uoči ovog dvoboja drže vrh prvenstvene tablice se četiri boda više od drugoplasiranog Dinama. Momčad trenera Garcije osvojila je ukupno 29 bodova u dosadašnjih 13 prvenstvenih utakmica.

U posljednjoj odigranoj prije reprezentativne pauze, pobijedila je Osijek s 2:0 na Poljudu, a strijelci za Hajduk u tom susretu bili su Krovinović i Šego.

Rijeka se trenutačno nalazi na osmom mjestu prvenstvene tablice s osvojenih 14 bodova. U posljednjoj utakmici momčad trenera Victora Sancheza s 1:0 je poražena na gostovanju kod Varaždina.

U prvoj ovosezonskoj utakmici odigranoj 31. kolovoza na Poljudu, Hajduk i Rijeka odigrali su bez pobjednika, odnosno rezultat je bio 2:2. Oba pogotka za Hajduk postigao je Pukštas, a za Rijeku su zabijali Menalo i Bogojević.

Glavni je sudac utakmice Mateo Erceg iz Benkovca, pomagat će mu Goran Pataki iz Đakova i Kristijan Novosel iz Valpova, a četvrti je sudac Zdenko Lovrić iz Đakova. VAR sudac je Ivan Matić iz Osijeka, a asistent VAR suca Ante Čuljak iz Zagreba.

Evo tko će istrčati od prve minute na Rujevicu: Ivušić - Hodak, Šarlija, Mlačić, Hrgović - Pajaziti, Krovinović - Almena, Pukštas, Rebić - Šego.

Klupa: Lučić, Silić, Guillamón, Kalik, Sigur, Livaja, Raçi, Melnjak, Bamba, Brajković, Karačić, Durdov