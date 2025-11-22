Ovo je sastav Hajduka za Rijeku

Rijeka i Hajduk večeras od 18 sati na Rujevici igraju Jadranski derbi u sklopu 14. kola SuperSport HNL-a. Susret se očekuje u sjajnoj atmosferi jer će se igrati pred popunjenim tribinama, a ulog je velik za obje momčadi.

Aktualni prvak Rijeka u derbi ulazi nakon dva uzastopna ligaška poraza i pred domaćom publikom traži povratak na pobjedničke staze. Momčad s Kvarnera želi prekinuti negativan niz upravo protiv najvećeg rivala s juga, što dodatno naglašava važnost večerašnje utakmice.

S druge strane, Hajduk na Rujevicu stiže kao lider prvenstva. Splićani žele nastaviti seriju dobrih rezultata, učvrstiti se na vrhu ljestvice i iz Rijeke odnijeti nove bodove u borbi za naslov. Derbi je za Hajduk prilika da potvrdi formu i karakter u jednoj od najtežih gostujućih utakmica sezone.

Trener Hajduka Gonzalo Garcia objavio je početni sastav za večerašnji ogled. Na golu će biti Ivušić, a obrambenu liniju čine Hodak, Šarlija, Mlačić i Hrgović. U sredini terena startaju Krovinović i Pajaziti, dok će ofenzivniji dio veznog reda držati Almena, Pukštas i Šego. U vrhu napada od prve minute bit će Rebić.

Sve je spremno za novi okršaj dvaju najvećih dalmatinsko-kvarnerskih suparnika. Pred punom Rujevicom Rijeka traži iskupljenje i povratak samopouzdanja, a Hajduk nastavak pobjedničkog niza i potvrdu liderske pozicije.