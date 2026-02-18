Šok u trgovinama: Meso iz Međimurja sadrži opasne 'vječne kemikalije' koje mogu izazvati tumore

Iz prodaje su povučeni mesni proizvodi domaćeg proizvođača iz Međimurja nakon što je Državni inspektorat utvrdio da sadrže nedopuštene količine opasnih tvari. S tržišta se hitno povlače dimljeni svinjski jezik, jeger, domaća kobasica i pečeni prsni vršci određene serije. U njima su pronađene povišene koncentracije perfluoroalkilnih spojeva (PFAS), takozvanih „vječnih kemikalija“.

Dario Lasić, voditelj Odjela za zdravstvenu ispravnost hrane u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, pojašnjava: „Perfluoroalkilni spojevi su takozvane vječne kemikalije. To su proizvodi koji se iz različitih izvora u hrani i u zadnje vrijeme ih, nažalost, nalazimo sve češće.“

Navedeni proizvodi dobiveni su od svježeg svinjskog mesa u kojem su ti spojevi utvrđeni iznad dopuštene granice. Riječ je o oko 430 kilograma mesa. Lasić kaže kako učestali opozivi mesa i suhomesnatih proizvoda u posljednje vrijeme nisu iznenađenje, piše RTL Danas.

„Prije svega treba reći da nas to nije iznenadilo, jer u posljednje vrijeme, posebno u prošloj godini, imamo velik broj opoziva mesa i suhomesnatih proizvoda. To je samo znak da često puta proizvođači nailaze na proizvode koji nisu do kraja termički obrađeni i nisu do kraja bili ispoštovani sanitarno-higijenski uvjeti.“

Manji broj slučajeva opoziva

Prehrambene proizvode u kojima su utvrđene nepravilnosti na tržište je stavila međimurska obiteljska tvrtka MESO-PRERADA MESA KIŠ.

Državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Ivan Matijević ističe da je riječ o manjem broju slučajeva te da su oni rezultat redovitih nadzora. „Ovdje govorimo nasreću o manjem broju slučajeva opoziva. Ovi slučajevi su rezultat redovnog nadzora nadležnih službi, počevši od proizvodnje i distribucije kako u trgovinama tako i na tržnicama.“

U tvrtki izražavaju žaljenje zbog nastale situacije i naglašavaju da su sporne tvari utvrđene u mesu koje su nabavili, a ne u gotovim proizvodima.

„Napominjemo da ove tvari nisu nađene u našim proizvodima nego u mesu koje smo nabavili za izradu istih. Mi smo meso nabavili od odobrenog proizvođača, a naknadno je analizom mesa kod proizvođača mesa u sklopu redovnog monitoringa utvrđena količina veća od propisanog", rekao je za RTL Danas.

U mesu su se ove tvari mogle naći putem površinskih voda koje su životinje konzumirale, iz stočne hrane, tla ili ambalaže.

Govoreći o zdravstvenim rizicima, Lasić poručuje da razloga za paniku nema, ali upozorava na moguće posljedice dugotrajne izloženosti: „Definitivno nam jedna kobasica neće naštetiti, ali osobe koje kontinuirano konzumiraju takvu hranu mogu očekivati nuspojave. To mogu biti hormonski poremećaji, ali ima dokaza i da rade neke tumorske stanice.“

Suhomesnati proizvodi nisu kakvi bi trebali biti

Istodobno upozorava i na širi problem proizvodnje u neadekvatnim uvjetima. „Moramo isto tako priznati da često uvjeti gdje se proizvode domaći mesnati i suhomesnati proizvodi nisu onakvim kakvim bi trebali biti. Dobivamo s terena informaciju da se sve i svašta stavlja pod nekontroliranim uvjetima.“

Državni inspektorat utvrdio je kako je svježe meso od kojeg su proizvedeni sporni proizvodi uvezeno iz Mađarske. Državni tajnik Matijević pritom ističe da većina hrvatskih proizvođača posluje kvalitetno, ali upozorava na pojedinačne slučajeve nepravilnosti.

„Ja mislim da je većina hrvatskih proizvođača dokazala i na međunarodnoj sceni koliko su to dobri i kvalitetni proizvodi, međutim, ima i tih manjih slučajeva koji, kolokvijalno rečeno, love u mutnom i prodaju neprovjerene i nekvalitetne proizvode našim proizvođačima.“

Od početka godine ovo je drugi opoziv mesa zbog prisutnosti zabranjenih tvari.