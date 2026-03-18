Šok u svjetskom nogometu: Senegalu oduzeli naslov prvaka Afrike, Maroko proglašen pobjednikom

Afrički nogomet potresa jedna od najvećih kontroverzi u novijoj povijesti – Senegalu je oduzet naslov pobjednika Afričkog kupa nacija, a Maroko je naknadno proglašen prvakom nakon odluke žalbenog tijela Afričke nogometne konfederacije (CAF).

Radi se o presedanu kakav se rijetko viđa u međunarodnom sportu, jer je rezultat finala poništen mjesecima nakon što je utakmica odigrana.

Kaotična završnica finala

Finale odigrano u Rabatu u siječnju 2026. prvotno je završilo pobjedom Senegala 1:0 nakon produžetaka, no utakmicu su obilježile dramatične i kontroverzne scene.

Najveći kaos dogodio se u završnici kada je Maroku dosuđen kazneni udarac nakon VAR intervencije. U znak protesta, igrači Senegala napustili su teren, što je izazvalo višeminutni prekid utakmice.

Iako su se kasnije vratili i utakmica je završena, upravo je taj potez postao ključan u kasnijoj odluci.

Presuda koja je promijenila prvaka

Žalbeno tijelo CAF-a utvrdilo je da je Senegal prekršio pravila natjecanja, konkretno odredbe koje zabranjuju napuštanje terena bez dopuštenja suca.

Zbog toga je odlučeno da Senegal službeno izgubi utakmicu za zelenim stolom rezultatom 3:0, čime je naslov dodijeljen Maroku.

Odluka je ocijenjena kao „senzacionalna“ i bez presedana, a mnogi je već nazivaju jednom od najkontroverznijih u povijesti afričkog nogometa.

Dugotrajne posljedice i reakcije

Podsjetimo, već nakon finala Marokanska nogometna federacija pokrenula je pravne korake, tvrdeći da je prekid utakmice utjecao na ishod.

Incident je tada osudio i predsjednik FIFA-e, naglasivši da takvo ponašanje narušava integritet nogometa.

Ova odluka sada je i službeno promijenila povijest natjecanja – Senegal je ostao bez trofeja osvojenog na terenu, dok je Maroko dobio naslov administrativnom odlukom, što će zasigurno još dugo izazivati rasprave u nogometnom svijetu.

