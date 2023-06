ŠOK U ROTTERDAMU Plazibat u borbi karijere izgubio brutalnim nokautom

Željno smo iščekivali meč između Antonija Plazibata i Kevina Tariqa Osara, ali nažalost, najbolji hrvatski kickboksač pretrpio je težak poraz u Rotterdamu. Njegov timski kolega Kevin Tariq Osaro odradio je najbolji meč u dosadašnjoj karijeri i apsolutno je deklasirao Plazibata, piše Fightsite.

Dominirao je Osaro kroz prve četiri runde, a Plazibata je dokrajčio u petoj rundi, 67 sekundi prije kraja. Osaro je ovom pobjedom postao privremenim prvakom Gloryjeve teške kategorije, a Plazibat će morati ponovno izboriti status prvog izazivača.

Plazibat just blasted the referee at GLORY. Dropped him to the canvas. Dangerous job #COLLISION5 pic.twitter.com/3OLPiOKpcL

— caposa (@Grabaka_Hitman) June 17, 2023