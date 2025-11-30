ŠOK U RIJECI Nakon požara u zgradi krenuli čistiti, pronašli još jedno tijelo

Još jedno tijelo pronađeno je u zgradi u Rijeci koju je u subotu tijekom noći zahvatio požar, neslužbeno doznaje Dnevnik Nove TV.

Naime, kad se danas krenulo u raščišćavanje zgarišta, otkriveno je kako je smrtno stradala još jedna osoba. O kome se radi, nije poznato, a nije objavljen identitet niti prve žrtve.

Policija je u subotu izvijestila kako je tijekom noći zaprimila dojavu o požaru na zgradi u Zanonovoj ulici u središtu Rijeke. Požar je ugašen u ranim jutarnjim satima, a pronađeno je tijelo nepoznate osobe.