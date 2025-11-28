Šok u glazbenom svijetu: Pop-pjevač umro u rukama svoje supruge

Albanska pop-zvijezda Shpat Kasapi iznenada je preminula u dobi od 40 godina nakon srčanog udara u talijanskoj Monzi.

Prema izvještajima medija, Shpat je s suprugom Selvijom Jao boravio u Italiji kako bi potražili medicinski savjet za njihovog malog sina Roela.

Potresnom kratkotrajnom objavom Selvije oprostila se od supruga, napisavši da je preminuo na njezinim rukama.

"Ostavio si nas ovdje same, bez tebe. Umro si u mojim rukama. Koliko smo bili bliski, koliko smo se trudili čuvati našu privatnost", napisala je Jao uz fotografije na kojima pjevač drži njihova sina. "Uvijek si mi govorio da ćeš me voljeti dok nas smrt ne rastavi. Zašto si umro u mojim rukama? Zašto si mi ovako slomio srce, ljubavi? Nadam se da ću te ponovno sresti u raju. Bog te htio blizu sebe, ali ja jedva čekam probuditi se iz ove noćne more i pronaći te opet ovdje s nama."

Shpat Kasapi, omiljena figura albanske i kosovske glazbene scene, poznat po brojnim hitovima, nije imao poznatih zdravstvenih problema, što je njegovu iznenadnu smrt učinilo još šokantnijom za obitelj i obožavatelje.

Rođen u Tetovu u Sjevernoj Makedoniji 1985. godine, proslavio se početkom 2000-ih hitovima poput "Ajo Me Mungon", "Valle Kosovare", "Dashni Pa Limit" i "Aroma e Saj". Na streaming-servisu Spotify imao je 340 tisuća mjesečnih slušatelja, a njegov najnoviji singl "N’dhahem Sot", objavljen početkom listopada, prikupio je gotovo milijun pregleda na YouTubeu. Natjecao se i za predstavnika Albanije na Eurosongu 2009. godine, kada je pobijedila Kejsi Tola s pjesmom "Më merr në ëndërr", kasnije poznatom kao "Carry Me in Your Dreams".