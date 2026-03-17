Šok u dolini Neretve: U kući 52-godišnjaka pronađeni eksploziv i automatsko oružje

Policijski službenici Policijske postaje Metković, postupajući po dojavi o obiteljskom nasilju krajem prošlog tjedna, otkrili su veću količinu oružja, streljiva i minsko-eksplozivnih sredstava u vikendici 52-godišnjaka na području Pojezerja.
Tijekom kriminalističkog istraživanja u obiteljskoj kući pronađeni su ručna bomba, tromblonska mina, topovsko streljivo i topovsko zrno, tri prazna spremnika za automatsku pušku, pet komada streljiva kalibra 12,7 milimetara, 139 komada raznog streljiva, jedna automatska puška te prerađeni plinski revolver.
Svo pronađeno oružje i opasna sredstva policija je oduzela uz potvrdu, a protiv 52-godišnjaka podnesena je kaznena prijava zbog nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.
Osim toga, utvrđeno je kako je počinio i kaznena djela prijetnje i nasilja u obitelji, zbog čega je predan pritvorskom nadzorniku Policijske postaje Metković.
Policija je ponovno pozvala građane da se uključe u akciju „Manje oružja – manje tragedija“, kojom je omogućena dragovoljna predaja ilegalnog oružja bez ikakvih sankcija. Naglašavaju kako građani ne smiju sami donositi oružje u policijske postaje zbog opasnosti od aktiviranja, već trebaju kontaktirati policiju na broj 192 ili najbližu postaju, nakon čega će stručne službe sigurno preuzeti opasna sredstva.
Upozoravaju i da se pronađena minsko-eksplozivna sredstva ne diraju niti samostalno uklanjaju, već da se o tome odmah obavijesti policija kako bi se spriječile moguće tragedije.
Policija je zahvalila građanima koji su već sudjelovali u akciji i pozvala ostale da učine isto kako bi se povećala sigurnost u zajednici.