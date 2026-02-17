Šok u centru Splita: Policija razotkrila dvojac koji je harao gradom, u stanu pronađena tone ukradenih naočala, vrhunskih vina i droga

Policijski službenici Prve policijske postaje Split dovršili su kriminalističko istraživanje nad dvojicom muškaraca i riješili seriju imovinskih kaznenih djela zabilježenih u centru Splita u posljednjih mjesec dana. Policijski službenici su tijekom istraživanja pronašli i veliki dio otuđenih predmeta koji će biti vraćene oštećenim osobama i tvrtkama. Detaljnom analizom dostupnih dokaza policijski službenici utvrdili su identitet osoba koji su na području Splita počinili sedam imovinskih kaznenih djela.

Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su 47-godišnjak i 33-godišnjak zajednički i dogovorno na području Splita počinili četiri teške krađe:

- 23. siječnja 2026. godine provalili u kuću

- 30. siječnja 2026. godine provalili u skladište trgovine i ugostiteljskog objekta

- 8./9. veljače 2026. godine provalili u brod.

Nadalje, utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 47- godišnjak sam počinio dvije teške krađe i jednu krađu tako da je.

- 11./12. veljače 2026. godine provalio u prodavaonicu naočala, odjeće i torbi,

- 13. veljače u optičarsku radnju iz kojih je otuđio naočale.

Početkom veljače ove godine počinio je i kazneno djelo krađe na način da je iz katamarana otuđio televizor.

U prostorijama koje koristi 47-godišnjak, policijski službenici su pronašli 48 komada sunčanih naočala, 27 boca vrhunskog vina, 3 kutije šampanjca, kutiju s alatom, dva udarna čekića, 27 kg smrznutog mesa, 4 kg tune, 27 pakiranja vitaminskog napitka i više komada torbi i različite odjeće. Također, policijski službenici su kod 47-godišnjaka pronašli i oduzeli 155 grama droge marihuana i vagu.

Tijekom pretrage doma pronađena je odjeća koju je 47-godišnjak nosio kada je počinio navedena kaznena djela, kao i bicikli koje su obojica koristili prilikom počinjenja nekih kaznenih djela.

Ukupno je dovršeno kriminalističko istraživanje za šest teških krađa i jedne krađe.

U odnosu na 47-godišnjaka utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je počinio i kazneno djelo Neovlaštena proizvodnja i promet drogama.

Obojica su predani pritvorskom nadzorniku.