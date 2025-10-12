Šok u bazilici sv. Petra: Skinuo hlače i urinirao po oltaru usred mise. 'Papa je šokiran'

Nezapamćeni skandal potresao je baziliku svetog Petra kada je posve neprimjereni turist tijekom svete mise došao do oltara, skinuo hlače i počeo urinirati pred stotinu turista i vjernika.

Odmah su reagirale vatikanske vlasti, ali bilo je prekasno - već je oskvrnavio oltar.

Sve se, na zaprepaštenje drugih vjernika, dogodilo u petak tijekom jutarnje mise u vatikanskoj bazilici svetog Petra.

Muškarac je nekako uspio preskočiti barijere, popeti se po stepenica i približiti se oltaru gdje je skinuo hlače i počeo urinirati.

Corriere della Sera prenosi da su ga vlasti udaljile iz bazilike i pritvorile, ali nije poznato kakva ga kazna čeka.

Talijanski mediji pišu da je papa Lav XIV. bio šokiran kada su ga obavijestili o ovom činu.

Nije ovo prvi put da se spomenuti oltar, gdje je papa Franjo ležao pred sprovod, našao na meti neugodnih incidenata. Prije dvije godine goli Poljak skočio je na njega, dok je ranije ove godine muškarac s njega srušio svijećnjake, piše Net.hr.