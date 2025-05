Šogorica želi povesti svog psa na vjenčanje, ali mladenci se protive: "To je mali, lajavi pas"

Mladoženja je rekao da mu je žao i da nema kućnih ljubimaca na vjenčanju, a šogorica se uzrujala i rekla da je njezin pas kao obitelj.

Pretjerani zahtjevi

Vjenčanje bi trebalo biti sretna, važna prilika za par jer okupljaju svoje najbliže i najdraže članove obitelji i prijatelje da bi proslavili svoju ljubav, piše Večernji list.

Nažalost, kako se veliki dan bliži, tako može biti stresno pokušavati upravljati očekivanjima i željama gostiju. Mnogo je lakše reći nego učiniti da par ostane pri svom i odbije udovoljiti neobičnim, nerazumnim ili pretjeranim zahtjevima za njihov poseban dan, a očuvanje mira često dolazi s cijenom.

Kako piše Mirror, za jednog mladoženju to uključuje suočavanje s gnjevom svoje šogorice nakon što joj je rekao da nikako ne može dovesti svog psa pomeranca na njegovo nadolazeće vjenčanje, a svoju je priču odlučio podijeliti na Redditu. Što se tiče njegove šogorice Emily, njezin “mali, lajav” pas ide svugdje s njom, bilo da je riječ o obiteljskim večerama, kupovini namirnica ili nečemu drugom.

Ona je “super vezana za svog psa i pretpostavlja da gdje god ona ide, ide i pas”. Budući mladoženja objasnio je da je pas u biti “njezina životinja za emocionalnu podršku”, ali je naglasio da to “nije službeno”. Nedavno, dok su razgovarali o vjenčanju, Emily se našalila o tome što bi njezin pas “obukao” za vjenčanju. Mladoženja i njegova zaručnica Sarah ostali su užasnuti kada su shvatili da Emily namjerava dovesti psa na vjenčanje.

Je li vjenčanje mjesto za psa?

“Rekao sam joj otvoreno da mi je žao i da nema pasa na vjenčanju”, objasnio je muškarac. Emily se jako uzrujala i rekla da je njezin pas kao obitelj. “Tvrdila je da bi bilo okrutno ostaviti ga cijeli dan i da ne bi mogla uživati ​​u vjenčanju ako se cijelo vrijeme brine što on radi”, napisao je.

On i Sarah su razgovarali i oboje su se složili da vjenčanje nije mjesto za psa, pogotovo za onog koji nasumično laje i može biti pomalo naporan. Mladoženjina teta također je alergična na pse, a i mjesto vjenčanja ima strogu politiku zabrane kućnih ljubimaca. Unatoč tome što je sve to objašnjeno Emily, ona vjeruje da se budući bračni par ponaša nerazumno.

Mladoženjina buduća svekrva uključila se i stala na stranu od Emily, vjerujući da psu treba dopustiti da prisustvuje “da bi se održao mir”. Sarah i mladoženja ostali su čvrsto prvi svojim stavovima da “ne žele ugroziti atmosferu svog vjenčanja zbog psa jednog gosta”, stoga je mladoženja pitao korisnike Reddita za mišljenje. Mnogi su zaključili da Emily nije u pravu.

“Kućni ljubimci ostaju kod kuće, to je pravilo”, “Ako mjesto kaže da nema kućnih ljubimaca, to je izvan tvoje kontrole. Bilo bi užasno da vam vjenčanje bude otkazano jer je tamo bio pas”, “Ako mjesto ima politiku zabrane kućnih ljubimaca, onda je to to. Nije to politika “Zabrana ljubimaca osim Emilyinog”, zaključci su komentara.