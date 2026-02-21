Sobarice iskreno o navikama gostiju koje im zagorčavaju smjenu: “Molimo vas, nemojte ovo raditi”

Posao hotelske sobarice uključuje rad u kasnim satima, fizički napor, stalno obraćanje pažnje na detalje i rad pod pritiskom. Unatoč svemu, njihov se posao često uzima zdravo za gotovo, a gosti, čak i kad imaju najbolje namjere, ponekad ne znaju što im uistinu olakšava, a što otežava posao. HuffPost je razgovarao sa sobaricama o stvarima koje one, nakon iskustva u hotelijerstvu, više nikad ne bi radile, prenosi Index.

Ne držim karticu "ne smetaj" na vratima cijeli boravak

"Nakon što sam radila kao sobarica, nikad ne bih ostavila karticu "ne smetaj" na vratima cijeli boravak. Gosti možda misle da nam olakšavaju ako ne moramo čistiti sobu, ali kad se soba ne čisti dva ili tri dana, postane užasno prljava", rekla je Maria Mata iz hotela W u San Franciscu.

"Onda moram nadoknaditi propušteno, a to je pogubno za tijelo. Vrlo se lako ozlijediti. Puno mi je lakše sobu svaki dan samo osvježiti i održavati. Osim toga, ako dovoljno gostiju odbije čišćenje, hotel mi može reći da ne dolazim na posao - i ostanem bez dnevnice na koju sam računala, iako je čišćenje već uračunato u cijenu sobe", dodaje.

Ne govorim sobaricama "dođite kasnije"

"Treba izbjegavati trošiti im vrijeme. Dogodi se da sobarice dođu do sobe i pitaju goste: "Želite li da sad sredimo sobu?", a oni odgovore: "Dođite kasnije. Dođite kasnije.""

"Zato bih gostima preporučila da recepciji kažu kad im najviše odgovara da sobarica dođe. Mogu zatražiti čišćenje u određeno vrijeme ili, recimo, nakon određenog sata. Tako sobarice mogu bolje organizirati posao, a i gosti su zadovoljniji", savjetuje Cinthia Camilo Vargas, voditeljica korporativnih usluga u tvrtki Stay SoFlo na Floridi.

Ne preskačem svakodnevno čišćenje sobe

"Nikad ne bih preskočila svakodnevno čišćenje jer znam kako je nama sobaricama. Gosti možda misle da pomažu ako odbiju čišćenje, ali to često nije istina. Kad se sobe ne čiste nekoliko dana, postanu znatno prljavije i teže ih je dovesti u red", objašnjava Antoinette Clerisier iz The Diplomat Beach Resorta na Floridi.

"Znalo mi se dogoditi da otvorim vrata i zateknem goleme hrpe smeća, prljave pelene i pokvarenu hranu – a sve to moram počistiti kako bi soba bila spremna za sljedećeg gosta. To znači i da dio kolega ostaje bez smjena, jer se na raspored stavi manje sobarica. Prošle godine smo se sa sindikatom izborili za povratak svakodnevnog čišćenja kao standard – to bi trebale imati sve sobarice", dodaje.

Ne tražim dodatne ručnike ako mi stvarno ne trebaju

"Jedan od glavnih razloga zašto ne bih tražila dodatne ručnike ako mi ne trebaju jest čisto rasipanje. To samo otežava ionako težak posao ženama i muškarcima koji čiste sobe. Netko drugi bi ih možda stvarno iskoristio. Ljudi ih ponekad traže samo zato što su im na raspolaganju. Trebamo biti obzirni i uzeti samo ono što nam treba. Ako vam nešto ne treba – nemojte to ni tražiti", kaže Ronnette Lark iz Harrah’s Resort & Casinoa u Atlantic Cityju.

Ne zaboravljam ostaviti napojnicu

"Nakon što sam radila kao sobarica, shvatila sam koliko napojnice znače. Nisam prije razumjela da nam to predstavlja veliku razliku – ne samo kao znak zahvalnosti, nego i jer taj novac često pokriva svakodnevne troškove. Rekla bih da je lijepo ostaviti 5 ili 10 dolara svaki dan, jer sobu iz dana u dan možda čisti druga sobarica – nije isto ostaviti sve tek na kraju, pri odjavi."

"U ovoj industriji sam vidjela da sobarica koja čisti sobu na dan odjave često nije ista osoba koja ju je čistila tijekom boravka, pa zato i naglašavam – svaki dan. Sveukupno, ugostiteljstvo me naučilo da napojnicu rijetko ostavim manju od 10 dolara, bez obzira kamo idem. Taj novac ili stavim sa strane za nepredviđene izdatke, ili kćer odvedem na neku malu slasticu."

"Znam i kolege koji taj novac koriste za prijevoz ili da si priušte nešto za jelo nakon naporne smjene. Zato, sljedeći put kad boravite u hotelu ili jedete u restoranu – sjetite se ovoga i ostavite napojnicu", poručuje Cameron Thomas iz hotela Sheraton Philadelphia Downtown.

Kad ostavljam pozitivnu recenziju, spomenem i sobaricu

"Neki hoteli prate recenzije na stranicama poput Tripadvisora ili Expedije, pa ako gosti znaju ime svoje sobarice, dobro je da je spomenu u recenziji. Sobarice se, naime, rijetko kad navode. Vidite recenziju u kojoj piše: 'Recepcionar taj i taj' ili 'menadžer mi je pomogao', ali sobarice gotovo nikad ne spominju", objašnjava Camilo Vargas.

Ne rukujem opasnim materijalima bez zaštitne opreme

"Moj tim i ja nikad nećemo rukovati opasnim materijalima bez odgovarajuće zaštitne opreme, kako se ne bismo izložili zdravstvenim rizicima."

"Ako naiđemo na krv ili tjelesne tekućine, nećemo to čistiti bez osobne zaštitne opreme poput rukavica i maske. Također bismo to najprije prijavili nadležnima prije bilo kakvog čišćenja. Važno je slijediti protokole i procedure za sigurno postupanje s opasnim otpadom", ističe Diana Rodriguez-Zaba, predsjednica tvrtke za čišćenje ServiceMaster of Lake Shore iz Chicaga.

Ne radim bez alarmnog gumba - "panic buttona"

"Nikad ne bih radila bez sigurnosnog gumba, takozvanog 'panic buttona'. Još 2018. moj sindikat se izborio da svaka sobarica dobije sigurnosni gumb s GPS-om, što je iznimno važno. Kao sobarice često radimo same, po hodnicima i sobama, pa ako se nešto dogodi i zovemo pomoć, možda nas nitko ne bi čuo."

"Sigurnosni gumb me čini mirnijom jer znam da će mi netko moći pomoći ako se nađem u opasnosti", kaže Flora Matias iz hotela Hilton Doubletree na Havajima.

Ne ostavljam velik nered za sobom

"Kad boravim u hotelu, trudim se držati sobu koliko-toliko urednom da osoblje ne mora trošiti previše vremena na čišćenje za mnom ili mojom obitelji. Ako putujem s djecom i naprave nered - recimo, prospu mrvice po podu za večerom - obično zatražim usisavač i pokušam to sama pokupiti. Uvijek pazim da smeće ide u kantu - iznenadili biste se koliko često ljudi samo ostave smeće na podu. Sve je stvar obzirnosti", kaže Rodriguez-Zaba.

"Nakon što sam radila kao sobarica, nikad ne bih ostavila ogroman nered u sobi pri odjavi. Ne bih ostavila smeće posvuda, nego bih ga skupila na jedno mjesto. Pomaže i ako gost skupi ručnike na hrpu, kako se ne bih morala saginjati bezbroj puta."

"Nedavno sam čistila sobu u kojoj je bila zabava i posvuda su ostavili balone. Prvo sam ih morala skidati, a onda svaki posebno bušiti i ispuhivati. Pića su također bila ostavljena posvuda. Kad imam ovakve sobe, doslovno trčim da završim smjenu i stalno razmišljam hoću li se ozlijediti ili pasti. Na kraju dana premorena sam – toliko da mi ne ostane snage ni za obitelj ni za društvo", dodaje Mata.

Ne ostavljam osobne stvari posvuda po sobi

"Trudim se osobne stvari držati sklonjene - u ladicama, ormaru ili koferu - kako bih osoblju olakšala čišćenje bez potrebe da mi premještaju stvari. To im stvarno pomaže, a i smanjuje mogućnost da se nešto slučajno ošteti ili izgubi", zaključuje Rodriguez-Zaba.