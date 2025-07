MARIN(17) ISPISUJE SVOJU PRIČU Iz Istanbula u Split donosi srebro oko vrata i pozivnicu za Svjetske!

U četvrtak, 24. lipnja, svečano su otvorene Europske igre mladih para sportaša (EPYG) 2025. u Istanbulu, okupljajući više od 600 natjecatelja iz čak 33 države u devet sportova.

Dio te velike sportske priče bio je i naš Marin Govorko, član Boćarskog kluba za osobe s invaliditetom "Sveti Duje" iz Splita. Marin je, s Danielom Nakićem i njegovom sestrom Katjom iz Boccia klub 'Knin', predstavljao boje Hrvatske na turniru koji okuplja talente i buduće zvijezde iz cijele Europe.

Europske igre mladih para sportaša (EPYG) označavaju početak izvanrednog putovanja za mlade para sportaše. Kroz natjecanje i edukaciju, oni kreću na put samospoznaje, testiranja svojih granica i izrastanja u buduće prvake. EPYG pruža temelj za rast, omogućujući mladim sportašima razvijanje vještina, stjecanje samopouzdanja i iskustvo natjecanja na visokoj razini. Sa svakim izazovom s kojim se suoče, oni se razvijaju ne samo kao natjecatelji, već i kao uzori koji inspiriraju sljedeće generacije.

Ovaj događaj je ulaz u veće ambicije. Od nacionalnih timova, preko europskih i svjetskih prvenstava, pa sve do Paraolimpijskih igara, EPYG potiče snove mladih sportaša, ohrabrujući ih da postave hrabre ciljeve i teže izvrsnosti. EPYG je više od samog natjecanja – on stvara okruženje u kojem sportaši mogu povezivati se, surađivati i slaviti svoju strast prema sportu. To je mjesto na kojem prijateljstvo i fair-play dolaze u prvi plan, gradeći globalnu zajednicu ujedinjenu ljubavlju prema igri.

Na EPYG-u 2025. u Istanbulu okupljamo se kako bismo RASLI, TEŽILI i IGRALI – oblikujući budućnost para sporta, natjecanje po natjecanje.

