Snimljen trenutak užasa u Sarajevu! Potvrđeno da je poginuo mladić

Objavljena je snimka stravične tramvajske nesreće u Sarajevu u kojoj je jedna osoba poginula, a četiri su ozlijeđene.

Na snimci se vidi da se tramvaj neposredno prije iskakanja kretao velikom brzinom. Zbog siline kretanja tramvaj se umalo prevrnuo prije nego što je iskočio iz tračnica. Očevid se nastavlja, a promet u gradu i dalje je u kolapsu.

U poslijepodnevnim satima potvrđeno je da je poginuo 23-godišnjak, prenosi Dnevnik.hr.

Iz Tužiteljstva Kantona Sarajevo priopćili su da će se očevid nastaviti i sutra.

"Očevid se provodi pod nadzorom dva tužitelja, uz prisutnost vještaka strojarske i prometne struke. Bit će provedena potrebna vještačenja radi utvrđivanja svih okolnosti i načina nastanka nesreće, nakon čega će biti donesena odluka o daljnjim procesnim radnjama", naveli su iz Tužiteljstva Kantona Sarajevo.

Zbog nesreće je nastao prometni kolaps, a policija je djelomično zatvorila glavnu prometnicu. Vozila se preusmjeravaju u sporedne ulice u kojima su zabilježene velike gužve.