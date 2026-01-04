SNIMKA KOJA JE OBIŠLA SVIJET Maduro u lisicama: "Laku noć, sretna Nova godina"

Na društvenoj mreži X pojavio se video koji je izazvao snažan odjek u javnosti. Snimku je objavio službeni profil Bijele kuće zadužen za brze političke reakcije, Rapid Response 47, a na njoj se vidi Nicolás Maduro u trenutku kada ga američki agenti sprovode kroz prostorije njujorškog sjedišta DEA-e.

Na snimci je Maduro odjeven u crnu majicu s kapuljačom, s lisicama na rukama, dok ga s obje strane prate agenti. Hodnikom prekrivenim plavim tepihom jasno se vidi oznaka “DEA NYD”, što upućuje na njujoršku diviziju ove savezne agencije. Video je objavljen uz izraz “perp walked”, termin koji se u Sjedinjenim Američkim Državama koristi za javno dovođenje osumnjičenika pred kamere.

Zanimljiv detalj zabilježen je i u samom audiozapisu. Po dolasku, Maduro se kratko obraća na engleskom jeziku riječima “Good night”, zatim zastaje i pokušava se ispraviti na španjolskom – “¿Es buenas noches, no?” – nakon čega ponovno ponavlja pozdrav na engleskom te dodaje: “Happy New Year”.

Objava je u vrlo kratkom roku izazvala lavinu komentara i reakcija na društvenim mrežama, ponajviše zbog snažne simbolike javnog sprovođenja dugogodišnjeg venezuelskog čelnika u prostorijama američke savezne institucije.

Prema informacijama koje dolaze iz američkog Ministarstva pravosuđa, Maduro bi se prvi put trebao pojaviti pred saveznim sudom na Manhattanu u ponedjeljak, 5. siječnja. Tamo će se suočiti s teškim optužbama vezanim uz trgovinu drogom, a prema istim izvorima, optužnice obuhvaćaju i njegovu suprugu.