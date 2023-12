Snimao ubojicu i hrabro skretao pažnju na sebe: "Ovdje sam, pucaj ovdje!"

U pucnjavi na fakultetu u središtu Praga poginulo je preko 15 ljudi, uključujući napadača, a više od 30 je ozlijeđeno. Snimka snimljena u nazočnosti interventne policije pokazuje da je napadač tijekom pet minuta pucao čak trinaest puta. Na snimci se vidi kako muškarac u crnoj odjeći i s dugom puškom u ruci - tipa ZEV 308 Win AR10, kalibra 7.62, šeta nogostupom, ponekad se skloni iza kamene ograde i puca najmanje trinaest puta.

Portal Seznam Zpravy dobio je uvid u navedenu snimku koja je stigla iz policijskih izvora, no kako nema autorska prava, nije ju mogao objaviti. Stoga je opisao najvažnije događaje sa snimke. "Sakrio se! Lijeva strana, s moje točke gledišta. Ajde, krenite", čuje se kako autor videa potiče policajce na akciju. "On puca! Puca kroz ogradu!", dodaje.

Na snimci se zatim čuju zvukovi i kako policajac govori u policijski radio dok napadač čuči kod kamene ograde. "Nalazi se u kutu! Uz češku zastavu, u gornjem kutu, na šetnici, kod Filozofskog fakulteta", opisuje policajac.

BREAKING: Footage show students hiding on a ledge during an ongoing mass shooting in University in Prague pic.twitter.com/8j5bkHInwd

— Lore of the Land (@LoreOfTh3Land) December 21, 2023